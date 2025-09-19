大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは18日（日本時間19日）、本拠地ドジャー・スタジアムでサンフランシスコ・ジャイアンツと対戦し、2-1で勝利。この試合では山本由伸が先発し、大谷翔平は「1番・DH」で出場した。





大谷は、初回の第1打席で見逃し三振。第2打席は1死一塁の場面で併殺打に倒れ、快音は響いていなかった。







その中で迎えた6回。1死一塁の場面で迎えた第3打席では、右翼フェンス直撃の二塁打をマーク。大谷のチャンスメイクなどもあり、この回にチームは2点を先制した。



さらに8回の第4打席では、左中間を破る長打を放ち、2打席連続の二塁打を放った。



先発した山本は12勝目こそ逃すも、6回途中無失点の好投。大谷はこの試合、4打数2安打の成績を残した。



試合はドジャースが2-1で勝利。2位のサンティエゴ・パドレスが敗れたことにより、優勝へのマジックは「6」となった。











