フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信中の韓国ドラマ『マイ・ユース(My Youth)』が、FODにおけるアジアドラマ部門での視聴数(配信から10日時点)で歴代最高記録を更新。これを記念して、第1話が無料配信されている。

韓国で9月5日に放送がスタートし、日本ではFODで同日から独占配信中の『マイ・ユース(My Youth)』は、韓国トップ俳優ソン・ジュンギと実力派女優チョン・ウヒがW主演を務める青春ロマンス作品。配信直前の8月29日には、東京・西武新宿PePe前広場に主演の2人がサプライズ登壇し、2,000人のファンが駆けつけたほか、恵比寿ガーデンルームでのドラマイベントや新大久保エリアでの大規模ストリートジャック実施なども行われた。

そんな本作が、19日から第1話の緊急無料配信を実施。同日23時35分からは第5話、6話の配信が予定されている。

■ストーリー

かつて子役俳優として名を馳せたものの、ある出来事をきっかけに芸能界を去ることを余儀なくされ、現在は小説家として活動する傍らフラワーショップで働くソンウ・ヘ(ソン・ジュンギ)。つらく苦しい青春時代を過ごしたヘは、高校時代を共にした初恋の人ソン・ジェヨン(チョン・ウヒ)の突然の訪問により10年以上の時を経て再会を果たす。再会の嬉しさもつかの間、ヘはジェヨンの訪問の理由がエンターテイメント企業で働く彼女の仕事の昇進のためであることを知り苦い思いをするが、それでもジェヨンに協力することから再び2人の歯車が回り始める。

■第1話あらすじ

かつては子役として活躍していたものの、現在はフローリストとしての人生を歩むヘ。ある日、自身の花屋の前を行き来する高校時代の同級生・ジェヨンと再会する。かつては裕福な家のお嬢様だった彼女も、今ではすっかり没落し、フィルエンターテインメントのチーム長として働く一社員に。担当俳優テリン(イ・ジュミョン)のバラエティ番組進出のため、彼女はヘのもとを訪れたのだった。長い年月を経て再び顔を合わせた2人。果たしてその再会は、懐かしさと共に温かい挨拶を交わせるものとなるのだろうか――。

配信直前ベントで、ソン・ジュンギは「秋のシーズンにぴったりな『マイ・ユース』という作品にたくさんの愛情を寄せていただだければと思います」、チョン・ウヒは「素晴らしい思い出をここ日本で作ることができたと思います。私たちは一生懸命この作品を作ったんですけど、皆さんの胸の中に長く残る作品になればいいなと思います」と語っている。

