福岡県の中心部に位置する飯塚市(いいづかし)は、古代の大宰府官道、江戸時代の長崎街道が通る交通の要衝としてたくさんの人、さまざまな文物が行き交ったまち。

長崎街道の宿場町、筑豊炭田時代の中心地など、歴史的な変遷を背景に、市内に3つの大学を有する“学園都市”となっています。

本稿では、そんな飯塚市への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

誰もが健康でいきいきと笑顔で暮らせるまちを目指す! 飯塚市の魅力について

ボタ山

石炭産業隆盛の時代には筑豊炭田の中心として大いに賑わい、今でも市内各所にさまざまな石炭産業関連遺産が存在している飯塚市。福岡市や北九州市へのアクセスが良く、車や電車で都市部へ通勤・通学する市民も多くいるそうです。

広々としたスペースでスポーツなどを楽しめ、宿泊施設もある「筑豊緑地」、桜やツツジの名所として市民から親しまれる「勝盛公園」など、自然と親しみ、家族みんなで楽しめるスポットが豊富。

まち全体に1万体を超える雛人形が飾られる「いいづか雛の祭り」や、3,000人以上とも言われる男衆が街中を疾走する「飯塚山笠」など、四季折々で多彩なイベントも開催されています。

そのほか、九州の炭鉱王・伊藤伝右衛門(いとうでんえもん)と歌人・柳原白蓮が過ごしたお屋敷である「旧伊藤伝右衛門邸」や、昭和6年に完成し、江戸時代の歌舞伎様式を現代に伝える木造二階建ての芝居小屋「嘉穂劇場」などの歴史文化財も多く残されています。

遠賀川

また、“学園都市”として、初等教育から高等教育、さらに研究機関まで、教育に最適な学びの環境が整っているのも特徴。「ICTを活用した教育」や「小中一貫教育」「米国サニーベール市との姉妹都市交流」など、さまざまな教育推進プロジェクトを実施。

子育て世代にうれしい、移住制度や第2子以降の保育料無償化などの子育てにおける支援サポートが充実しているのも魅力です。

支援制度について

飯塚市には、子育て・医療、就業、住まいに支援制度が用意されています。

【子育て・医療】

＜第2子以降の保育料無償化＞

飯塚市独自の事業として、保育所(認可外含む)、認定こども園、幼稚園に通う第2子以降の保育料を無償化しています。

＜産前産後生活支援事業＞

お母さんが妊娠中や出産後に体調不良などで家事や育児を行うことが難しくなったとき、支援員が家事や育児のお手伝いをします。(例：炊事、掃除、買い物、お子さんのお迎えなど)

＜子ども医療費支給制度＞

飯塚市内にお住まいの児童・生徒などに対して、健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成しています。

【就業】

＜新規就農者 機械等購入支援事業＞

飯塚市内に住所を有する就農時49歳以下の方で、飯塚市から「就農認定」を受けた方、また飯塚市内で5年以上営農を継続する方に対し、農業用機械や施設等を購入するために必要な資金の一部を助成します。

＜商店街の空き店舗情報＞

飯塚市中心市街地に出店を検討されている方に、空き店舗情報を紹介しています。

※ほか、福岡県就業マッチングサイト運営、新規就農者 農地賃借料等支援事業、新規就農者研修事業(短期体験研修)など

【住まい・引っ越し】

＜飯塚市移住支援金事業＞

三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)から飯塚市に移住して就業または起業した方に対し、単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合は100万円(別途、子ども加算あり)の支援金を支給する制度です。(※三大都市圏以外の県外からの移住でも対象となる場合があります。なお、対象となる方には条件があります)

※ほか、飯塚市定住促進住宅改修補助金制度、移住者住宅取得奨励金制度など

移住者の声

・「一緒に盛り上げていこう」という土壌がある地域。

・自分たちでリフォームができる家で、田舎に住むのが希望でした。

・車で少し走れば買い物もすぐできるまちのコンパクトな便利さが魅力。

・広々とした公園もあり、子育て支援センターも充実しているのが子育て世代にうれしいです。

自治体からのメッセージ

「ひとが輝き まちが飛躍する 住みたいまち 住みつづけたいまち」を都市目標像に設定し、市民と協働しまちづくりを進めてまいります!

飯塚市のふるさと納税返礼品について

ふるさと納税返礼品用に開発された特製デミグラスソースが自慢の「鉄板焼ハンバーグ」、独自の特許技術で仕上げた「きれいなコーヒー」を紹介します。どちらも飯塚市の中で人気を誇る返礼品なのだとか。

鉄板焼ハンバーグ デミソース

・提供事業者：吉浦コーポレーション

・内容量：鉄板焼ハンバーグ デミソース(約140g)×20個

・寄附金額：1万6,000円

返礼品専用に開発・製造した、牛スープで煮込んだ特製デミグラスソースを使用。食べ応え満点のハンバーグです。個包装なので、食べたいときに好きな量を湯煎するだけ! 手軽で簡単に味わえます。ミートスパゲティやグラタンなど、幅広くアレンジができるのも魅力的です。

特許製法 きれいなコーヒードリップバッグ

・提供事業者：オアシス珈琲有限会社

・内容量：ドリップバッグ7種(オアシスブレンド、クィーンブレンド、モカブレンド、スペシャルブレンド、ヨーロピアンブレンド、グァテマラ、キリマンジャロ×各8g 15袋)

・寄附金額：1万5,000円

原料生豆に付着したエグミの元となる汚れや渋皮を独自の洗浄技術(特許製法)で除去、焙煎したてのコーヒーを自社工場から直送。こだわりの7種類の味わいを自宅や職場などで楽しめます。

今回は福岡県飯塚市への移住の魅力と、人気の返礼品を紹介しました。石炭産業関連遺産や美しい自然が自慢の飯塚市。マンツーマン式のオンライン英会話や人型ロボットを通したプログラミング教育など、未来を見据えた先進的な教育へのチャレンジを実施しているのも特徴です。子育てはもちろん、住まいや就業にしっかりとしたサポート支援があるのもうれしいポイント! 気になる人は一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者