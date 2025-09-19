フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、ギャンブル依存症からの回復施設に入った人々を追った「ギャンブルをやめたくて～また 家族と暮らしたい～後編」を21日に放送する。

家族面談に臨むケンタさんと妻

ギャンブル依存症からの回復と社会復帰を目指す「東京グレイス・ロード」。ギャンブル禁止・飲酒禁止・スマホ禁止などの厳格なルールの下、人生を立て直そうとする人々が共同生活を送り、依存症と向き合っている。

施設の寮長を務めるアキさん(仮名・25)は、13カ月にわたり依存症の自分と闘ってきた。目標は「ギャンブルを断ち切り、実家に帰ること」。だが、家族が待っているはずの実家が売りに出されたと知り、心が揺らぐ。よりどころを失ったアキさんは、置き手紙を残して施設から姿を消してしまった。このまま再起への道を諦めてしまうのか…

一方、ケンタさん(仮名・32)は妻子に見捨てられたのではないかという不安を抱えながら、日々を重ねていた。かつては昼休みに妻の弁当を食べる時間さえ惜しみ、ギャンブルにのめり込んでいた。そんな自分を変えるため、自らの過去と向き合って約1年が経った。

「ステップ」と呼ばれる課題では、0歳から現在までの記憶を180ページにわたり書き出した。依存症を抱えていた母、父の暴力、自らの過ち…過去を振り返り、初めて心の底と向き合う作業は苦しいが、施設の仲間の存在が彼を支えていた。

そして、待望の「家族面談」の日。この日を目標に頑張ってきたケンタさんだが、不安は尽きない。妻とは2年ぶりの再会。果たして本当に来てくれるのか。自分は再び、家族と暮らすことができるのだろうか…。

ナレーションは、中島美嘉が担当する。

(C)フジテレビ