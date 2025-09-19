リーグ開幕5試合で5得点と絶好調の日本代表FW上田綺世について、フェイエノールト（オランダ）を率いるロビン・ファン・ペルシ監督が「最高の状態」と太鼓判を押した。18日（現地時間）、フェイエノールト専門サイト『FR12.NL』が伝えている。

2023年8月のフェイエノールト加入以降、上田が最高の出来を示している。2025－26シーズンが開幕すると、上田は4－2－3－1や4－3－3のセンターフォワードとして先発出場を続け、エールディヴィジ（オランダ1部リーグ）にて1試合1得点のペースを維持している。『FR12.NL』によると、2020年に非常勤スタッフとして現役時代にプレーしたフェイエノールトへ復帰し、2025年2月に監督就任を果たしたファン・ペルシ監督は「彼が成長し、向上しているのが分かるよ」とコメント。エースの“覚醒”を喜んだ。

「私がここに来た時から、彼は本当に良い状態なんだ。（2021～2024年にかけてフェイエノールトを指揮した）アルネ・スロットも当時そう言っていた」

「彼はまさに我々の守備の原動力さ。彼の前線からのプレッシャーとインテンシティのおかげで、ピッチ上でボールを奪い返すことがよくある。それは彼のおかげなんだ。（以前よりも）動き出しの回数が増えているし、デュエルの強度も増している。そうなれば、当然ながらゴールも生まれるものだ」

上田の決定力、そしてDF渡辺剛の鉄壁の守備もあり、フェイエノールトはリーグ戦5戦全勝中。2位のPSVに勝ち点「3」差をつけて首位を快走している。