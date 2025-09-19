バンダイは、『仮面ライダージオウ ファイナルステージ』に登場したキーアイテム「DX昭和ライダーライドウォッチセット」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月19日16時より予約を受け付ける。2026年2月発送予定。

「DX昭和ライダーライドウォッチセット」は、未だ商品化されていない『仮面ライダーシリーズ』登場アイテムを、DX玩具として商品化する「DX未商品化アイテム商品化プロジェクト」の最新弾。『仮面ライダージオウ ファイナルステージ』に登場しストーリーの鍵を握った「栄光の七人ライダーのライドウォッチ」を「DX昭和ライダーライドウォッチセット」として商品化したアイテム。

本商品には、「栄光の七人ライダー」モチーフの1号ライドウォッチ、2号ライドウォッチ、V3ライドウォッチ、ライダーマンライドウォッチ、Xライドウォッチ、アマゾンライドウォッチ、ストロンガーライドウォッチ。

DXライドウォッチシリーズとして、カバーを回転させることで絵柄が変化するギミックを搭載。また天面のボタンを押すことでLEDが発光、ライダー名や各ライダーの紹介など、各ライドウォッチ固有のシステムボイスが発動する。さらに、別売りのDXジクウドライバーと連動が可能。連動時のDXジクウドライバーの液晶には、各ライドウォッチ固有のセグメント表示がされる。

