日産、新型ルークスの価格を発表。167万2000〜236万3900円

日産は2025年8月22日に先行公開していた新型ルークスの価格を本日9月19日に発表した。発売は今秋を予定している。
新型ルークスは、日産の国内市場にとっても重要な売れ筋モデル。エクステリアには「かどまる四角」をモチーフにしたデザインや、特徴的な2トーンカラーを採用。インテリアもリビングルームのような心地よい空間を実現した。
であ今回公開された価格は以下のとおり。
■新型
〈FF〉
S：167万200円
X：173万9100円
ハイウェイスターX：191万9500円
ハイウェイスターX プロパイロットエディション：210万5400円
ハイウェイスターGターボ：215万9300円
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション：224万9500円
〈4WD〉
S：182万2700円
X：188万9800円
ハイウェイスターX：203万3900円
ハイウェイスターX プロパイロットエディション：221万9800円
ハイウェイスターGターボ：227万3700円
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション：236万3900円
■先代
〈FF〉
S：163万7900円
X：176万8800円
ハイウェイスターX：194万400円
ハイウェイスターX プロパイロットエディション：204万9300円
Xターボ：188万5400円
ハイウェイスターGターボ：205万7000円
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション：216万5900円
〈4WD〉
S：178万8600円
X：191万9500円
ハイウェイスターX：209万1100円
ハイウェイスターX プロパイロットエディション：220万円
Xターボ：203万6100円
ハイウェイスターGターボ：220万7700円
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション：231万6600円
■実際に見積もってみると
先代モデルでも人気の高かった、「ハイウェイスターX プロパイロットエディション（FF）」は210万5400円。ここに、今回のイメージカラーでもあるソルベブルー（特別塗装色：3万8500円）、NissanConnectスタンダードプランG（年間料金1万980円）、Google搭載のNissanConnectインフォテイメントシステムやインテリジェントアラウンドビューモニターなどを含むセットオプション（32万8900円）を選択すると・・・
248万3780円
となった。プロパイロットやGoogle搭載のナビ、さらにドライブレコーダーなども含む仕様で約250万円となる。機能や性能面で進化しており、先代モデルと比べても、大幅な値上げ！とは言えない戦略的な価格設定だ。とはいえ・・・NAでもオプションをちょっと欲張るだけで約250万円とは、なかなかスゴイ時代になったと痛感する。
〈文＝ドライバーWeb編集部〉