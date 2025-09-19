日産、新型ルークスの価格を発表。167万2000〜236万3900円

日産は2025年8月22日に先行公開していた新型ルークスの価格を本日9月19日に発表した。発売は今秋を予定している。

新型ルークスは、日産の国内市場にとっても重要な売れ筋モデル。エクステリアには「かどまる四角」をモチーフにしたデザインや、特徴的な2トーンカラーを採用。インテリアもリビングルームのような心地よい空間を実現した。

であ今回公開された価格は以下のとおり。

■新型

〈FF〉

S：167万200円

X：173万9100円

ハイウェイスターX：191万9500円

ハイウェイスターX プロパイロットエディション：210万5400円

ハイウェイスターGターボ：215万9300円

ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション：224万9500円

〈4WD〉

S：182万2700円

X：188万9800円

ハイウェイスターX：203万3900円

ハイウェイスターX プロパイロットエディション：221万9800円

ハイウェイスターGターボ：227万3700円

ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション：236万3900円

■先代

〈FF〉

S：163万7900円

X：176万8800円

ハイウェイスターX：194万400円

ハイウェイスターX プロパイロットエディション：204万9300円

Xターボ：188万5400円

ハイウェイスターGターボ：205万7000円

ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション：216万5900円

〈4WD〉

S：178万8600円

X：191万9500円

ハイウェイスターX：209万1100円

ハイウェイスターX プロパイロットエディション：220万円

Xターボ：203万6100円

ハイウェイスターGターボ：220万7700円

ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション：231万6600円

■実際に見積もってみると

先代モデルでも人気の高かった、「ハイウェイスターX プロパイロットエディション（FF）」は210万5400円。ここに、今回のイメージカラーでもあるソルベブルー（特別塗装色：3万8500円）、NissanConnectスタンダードプランG（年間料金1万980円）、Google搭載のNissanConnectインフォテイメントシステムやインテリジェントアラウンドビューモニターなどを含むセットオプション（32万8900円）を選択すると・・・

248万3780円

となった。プロパイロットやGoogle搭載のナビ、さらにドライブレコーダーなども含む仕様で約250万円となる。機能や性能面で進化しており、先代モデルと比べても、大幅な値上げ！とは言えない戦略的な価格設定だ。とはいえ・・・NAでもオプションをちょっと欲張るだけで約250万円とは、なかなかスゴイ時代になったと痛感する。

〈文＝ドライバーWeb編集部〉