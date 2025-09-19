大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は18日（日本時間19日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場した。





大谷は初回の第1打席で、今季14勝を挙げているローガン・ウェブと対戦したが見逃し三振。第2打席は1死一塁の場面で、併殺打に倒れた







その中で迎えた6回。1死一塁の場面で第3打席が回ってきた。大谷は先発・ウェブの初球を捉えると、右翼フェンス直撃の二塁打を放ってチャンスメイク。あと少しでホームランかという当たりだった。



この回にチームは先制すると、大谷は2点目のホームイン。今季138得点目を挙げている。



この試合で先発した山本由伸は、5回1/3を無失点と好投。大谷はここまで、3打数1安打の成績となっている。











