アイドルグループの＝LOVEが、22日(13:30～)に、GAORA SPORTSで生中継される「北海道日本ハム×千葉ロッテ」(エスコンフィールドHOKKAIDO)に登場。ファーストピッチと、試合後にミニライブを開催する。

高松瞳

ファーストピッチをするのは、ファイターズファンとして知られるメンバーの高松瞳。髙松はこれが初ファーストピッチとなり、「全力で挑みます!」とやる気を見せた。試合前のファーストピッチは13時45分頃を予定している。

試合後のミニライブは、試合終了60分後に予定。熱量あふれるパフォーマンスと、メンバーの輝く表情を届ける。

高松は「日頃からファイターズを応援させていただいているファンとして、『AFTER GAME FIELD』にご出演されるアーティストさんの解禁情報を見ては＝LOVEもいつか出演できたらな、なんて叶わない夢のように考えていたので、今回念願叶ってライブパフォーマンスをさせていただけること、とてもうれしく光栄に思います!!! そして私にとって初のファーストピッチにも挑戦させていただきます。すでに緊張しているのですが、当日まで練習を重ねて試合をさらに盛り上げられるよう全力で挑みます! よろしくお願いします!」とコメントしている。