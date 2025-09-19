フジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』が、20日(19:00～)に放送。現役高校生がクイズで対戦する企画「高校生クイズ何問目?」の年間チャンピオン決定戦が開催される。

昨年放送した『FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭!』で行われた「高校生クイズ何問目? 年間チャンピオン大会」。約1年にわたって行われた予選会を経て、3代目チャンピオンが決定する。

し烈な予選会を勝ち抜き、決勝大会に進んだのは、奈良県・東大寺学園高校、埼玉県・川越東高校、富山県・富山中部高校の3校。そこに『新しいカギ』チームが加わり、全4チームで火花を散らす。

ところが、予選会で1度も優勝していない『新しいカギ』チームが登場すると、会場からは大きなブーイングが。MCの松尾駿が「他の出場者が納得してくれるならいいけど、どう?」と尋ねると、3校の思いが粗品に集中する事態に…。

年間チャンピオン大会はトーナメント方式で行われる。1回戦では、2023年に開催された『第43回全国高等学校クイズ選手権』(日本テレビ系)で優勝を果たした東大寺学園高校と、予選会優勝で部創設から40年、無冠の歴史に終止符を打った川越東高校が対戦。2回戦では、クイズ部の部員がいない中、「何問目」愛で勝ち上がってきた富山中部高校と、『新しいカギ』チームが戦う。

しかし、直前にせいやが「見てほしいVTRがあります」と進行を止める。そのVTRは、昨シーズンは予選会で2度優勝したものの、今シーズン、不本意な結果となってしまった原因が岡部大にあるのではとせいや、粗品が分析したという内容。岡部を外して、法政大学出身の菊田竜大を新メンバーに、と構想しているという。必死に反論する岡部に対して、せいやと粗品は「岡部のクイズに対する情熱を確かめたい」と言い、岡部と菊田で早押しクイズ対決を行うことに。岡部は「勝つためには強い人間が必要。それが自分だと言うことを証明して、また2人と一緒に戦いたいです!」と意気込み、一方の菊田も「気がつけばハナコのクイズ担当が岡部になっていた。今回勝って、僕がハナコのクイズ担当になりたいです!」と譲らない。

なお、昨年の『FNS27時間テレビ』、今年の4月に放送されて話題となった『カギダンススタジアム 日本一たのしいダンス決定戦』が12月31日に生放送されることが、前回の放送内で発表された。現在、特設ページで参加チームのエントリーを22日まで受け付けている。

