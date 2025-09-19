フェラーリ本社内サーキット「フィオラノ」を、完全なクラシックフェラーリで存分に楽しむ

フェラーリが好きで良かった。そう心から思えたのは、マラネッロのフェラーリ本社を訪れたこの日であった。

【画像】フィオラノで、550マラネロ、365GTB4デイトナ、モンディアル3.2に乗る！（写真8点）

もとより歴史的にフェラーリは素晴らしいと考えていたが、映画「フォードVSフェラーリ」の字幕監修、そして映画「フェラーリ」試写会でのトークショーを担わせていただき、フェラーリにはより深く畏敬の念を抱くようになった。自動車というカテゴリーにおいて創業者の人となりやイメージを色濃く残す、そういったブランドは数少なくなってきている。もちろんそれぞれのメーカーには歴史があり、そして今もそれが引き継がれているわけだが、フェラーリほどの大きな魅力でファンを惹きつけて止まないブランドは他にない。

その世界中のフェラーリファンにとって聖地ともいえるマラネッロ。その本社工場に隣接するフィオラノ サーキット（正しくはPista di Fiorano）は、1972年にエンツォ・フェラーリの発案により建設された。全長は2,997m。レースを目的としていないのでコース幅は8.4mと広くはない。コーナーは左右にバランスよく配置され、低速から高速まで複合的なコーナーを織り交ぜて幅広い開発評価が可能となっている。かつてはフェラーリのF1チーム、スクーデリア・フェラーリも頻繁にテストを行っていた場所でもある。

今回の取材はフェラーリの歴史がぎっしりと詰まったフェラーリミュージアム（Museo Ferrari Maranello）と本社工場での製造過程を見学しつつ、フェラーリが今までの生産車両を大切にする「クラシケ」を味わうという夢のような内容であり、その中でもメインはクラシックフェラーリによるドライビングプログラム「コルソ・ピロタ・クラシケ」である。この体験型コンテンツは一般にも門戸が開かれており、2日間のプログラムで約1万ユーロ（実際に行かれる方はご自身で確認してほしい）。もし最新のフェラーリとは別にもう1台クラシックを手に入れてフェラーリの奥深さを知りたいと考えるならば、オーナーにとってこれほどリーズナブルな体験はないだろう。

フェラーリクラシケについてもう一度おさらいをしておこう。

Ferrari Classicheとはフェラーリが2006年に設立した「歴史車両の修復認定部門」であり、クラシックフェラーリを正しく継承保存していくためのプログラムである。現在に至るまでフェラーリには数多くのレーシングカーや市販車が存在するが、残念ながらオリジナル仕様から離れてしまった車両も少なくはない。そこでフェラーリ自ら「本物（オリジナル）」を保証する仕組みを整えたのがクラシケである。対象車両は製造から20年以上経過したフェラーリ全車種。これにはレーシングモデルやプロトタイプも含まれる。車台番号（シャシーナンバー）、エンジン番号、ギアボックス番号などを記録と照合し、ボディ形状やインテリア仕様も当時の設計図や写真と比較。すべてが一致すれば「Ferrari Classiche 認定証明書」が発行される。修復や再生産が必要な部品の用意も可能だ。この「レッドブック」は国際的なクラシックカーマーケットにおいて価値を大きく高めるものだ。

羽田を夜に発ち、フランクフルト経由でボローニャに到着したのは翌日の午前10時前。空港に迎えに来てくれたミニバスでそのままマラネッロに向かう。フィオラノでの走行前日、まずはフェラーリ美術館（Museo Enzo Ferrari）に立ち寄る。久しぶりのミュージアム鑑賞は実に楽しいものだった。1947年フェラーリ125S（1.5Lの12気筒エンジン搭載）に迎えられ、250LMや歴代の名車、そしてフォーミュラや最新スペチアーレモデルのSP3など、レーシングスピリットが貫かれたフェラーリの歴史をすべて眺めることができる奇跡のような場所である。

その後、再びミニバンで移動してフェラーリ本社へ。そこでは待望のクラシケ工房を見せていただいた。旧正門をくぐって奥へ進むと古い建物の中にクラシケ部門がある。工房内の壁には歴代モデルの象徴的なタペストリーが掛けられ、天井はとても高く10メートル近くはあるだろうか。塵ひとつ落ちていないような床に、白いカバーをまとった整備中の車が整然と並び、熟練工がじっくりと作業をしている。またガラス張りのオフィスに入ると今までに生産されたマシンのアーカイブがしっかりと管理されていることに驚かされる。一台一台を大切に世に送り出してきた、フェラーリならではの偉業とも言える。

工房では、翌日我々がハンドルを握るであろう車両の最終整備も行われていた。

308GTBとキャブレター仕様の308GTS。クラシックな雰囲気を醸し出し始めた550マラネロやモンディアル3.2。そして多くのフェラーリファンにとって憧れとも言える365GTB4、いわゆるデイトナである。どれもフェラーリのアイコニック的な車両として人気の高いマシンばかりである。

時間が過ぎるのは早い。後ろ髪を引かれつつ初日はメカニックやスタッフの明るい笑顔に見送られてホテルに移動。モデナ料理で有名なAntica Mokaというレストランにて、シンガポール、カタール、カナダなどから来たジャーナリストと共に舌鼓を打つ。

走行当日、空は快晴。テレビの天気予報では昼には30℃を超えるとのこと。古いスポーツカーにとって本来は厳しいコンディションである。

まずはフィオラノ隣接の新しいラウンジでサーキット走行の座学から。正しいドライビングポジションの説明、次にブレーキングポイントとシフトタイミングについて。そしてフィオラノの連続コーナーについてライン取りの解説。ペダルワークに関してはヒール＆トゥやダブルクラッチ操作について念入りに説明を受ける。いま一般オーナーは3ペダルに乗る機会が少ないことが理由か、マニュアルシフトの正しい操作を思い出してほしいという、スポーツカーメーカーらしい配慮が伺える。ピットハウスに移動して順番を待つ。大きなデジタル外気温計数字はすでに32℃を示す。汗が止まらない。

インストラクターによるデモ走行を経てドライバー交代となるはずであったが、最初に乗る予定のキャブ仕様308GTSのエンジンが吹け上がらず、そのまま隣のパーキングで整備となった。どうやらプラグに不具合が発生したようで、僕は308GTBからのスタートとなった。308 GTBは後ろに寝転がるような独特のドライビングポジションだ。現代車に比べればエンジンパワーはそれほど大きくなく、パワーアシストのないステアリングと、しっかりと踏み込まなければ効かないブレーキ。丁寧な操作が必要だが、コーナーでしっかりとリニア感を味わうことができた。シートバックから8気筒サウンドが聞こえてくるし、スポーツカーらしい挙動を楽しめることができた。次の別の308GTBに乗り換える。コースに慣れてきたせいか、より思い切ってアクセル踏めるようになってきた。H型ゲージでシフトミスはない。確実にシフト操作を行っておけば、コーナーの侵入から抜け出しまでがどんどんスムーズになる。こういった自動車らしいプリミティブな楽しみ方も、クラシックスポーツカーの魅力のひとつであろう。

550マラネロは、308GTBから乗り換えるとエンジンパワーが異次元であった。パワーステアリングで操作も軽く、気を抜いて走るとコーナーの出口でスピンしそうになりそうであった。これほどトルク溢れる走りをこの年式で楽しめるのは別の喜びであった。ボディサイズも大き過ぎず走りやすい。

いよいよ365GTB4デイトナに乗ることになる。

いままで国内で数度デイトナに乗らせてもらった経験はあるが、正直なところ「預かりモノ」を公道で試乗しただけなので、きちんと走らせるのは初めてであった。間近で見るとロングノーズのスタイリングに魅了される。たぶんフィオラノのようなコースをガンガン攻めるより、グランドツーリングこそふさわしいマシンなのだろう。ただし半日でだいぶ酷使されたのか、僕がハンドルを握ったときにはシフトがなかなか入らなくなっていた。特に3段から4段へのシフトアップが難しく、ダブルクラッチを丁寧に行ってもなかなかビシッときまらない。ただし3段で回転数を4000回転近くまで引っ張ってからシフトアップするとしっくりと変速ができることがわかった。つまり基本的な走り方の問題。それがわかると大きなボディでもかなりフィオラノを攻めることができるようになった。美しいメーターデザインを眺めながら、かなり回しても水温は安定していることを確認。これなら競技などでも十分に使えるなと思いながら、一方で「今の価値」を考えてしまうと、アクセルを踏み続けることに躊躇する、そんな贅沢な楽しみであった。

モンディアル3.2は、実は最も楽しくドライブできた1台であった。シフトマネージメントが大変よくできていて、2段から4段までとてもスムーズな操作が可能。V8エンジンを縦に搭載しているため。ホイルベースは2650㎜と308GTBに比べて310㎜も長い。そのおかげでサーキットでも挙動が安定しているのだ。室内パッケージにも余裕があるので大柄なドライバーでもシートポジションが適切に取れる。目から鱗とはこのことで、まだ程度の良いモンディアルを手に入れることができるのならば、クラシケを取得して自身でも楽しんでみたいと、かなり現実的なことを考えてしまった。

そして最後はスキッドパッドでのドリフトトレーニング。ここにも308GTBが使用されるという贅沢さだ。タイミングを作って一気にアクセルオンでカウンターをあてる。水を撒いたスペースで嫌というほど8の字ドリフトを試させてもらえた。ドリフト状態をキープすることは存外に難しく、最初はアンダーステアばかりで何ともダサい状態であったが、20回近くトライしているうちに何とか連続してカウンターステアを楽しむことができるようになった。下手なドライバーに付き合ってくれた308には感謝しかない。

帰国前に一般の方と共にファクトリーツアーに参加させてもらった。工場屋内には天然の樹木が植えられていて緑視率が高い。エンジン組み立て工程には女性の工員もいて丁寧に作業をされている。ローマやドーディチ・チリンドリが同じラインで流れるオートメーション方式であるが、いわゆる大量生産のようなイメージは皆無で、一台一台をしっかりと作り上げていくような雰囲気があった。

この「コルソ・ピロタ・クラシケ」は、単なる試乗体験ではない。インストラクターの適格に指示のもと、整備の行き届いたクラシックフェラーリを、聖地とも言えるテストコースで存分に走らせ、その挙動を全身で感じることができる。温故知新。すべてのフェラーリファンには一度は訪れてほしい魅力的なプログラムであった。

マラネッロでフェラーリの歴史を学び、操縦を極め、クラシケの深みを知った後に自身が大切に残すべき1台を探しはじめる、そんな順序は悪くない。

文：堀江史朗（オクタン日本版編集部） 写真：フェラーリ・ジャパン

Words: Shiro HORIE (Octane Japan) Photography: Ferrari Japan