ツタロック×ライブナタリー初コラボ「Scramble Fes 2025」開催決定

音楽フェス「ツタロック」とライブナタリーが初めてタッグを組むイベント「Scramble Fes 2025」が、2025年11月16日（日）に東京・Spotify O-EASTで開催されることが発表された。

「Scramble Fes」は「音楽カルチャーを通じ、日本のエンタテインメントを盛り上げたい」というコンセプトのもと2015年にスタートし、不定期で行われてきたライブイベント。今回は2年ぶりの開催となり、幕張メッセを舞台に若い熱狂を生み出してきた「ツタロック」と、独自の視点で多彩な公演を届けてきたライブナタリーが初めてコラボレーションする。

渋谷という街を舞台に、新たな音楽シーンの誕生を目指す「Scramble Fes 2025」。出演アーティストやチケット最速先行受付の詳細は後日発表される。

公演名：Scramble Fes 2025

日時：2025年11月16日（日）

開場 14:00 / 開演 14:30 / 終演 21:00（予定）

会場：Spotify O-EAST

料金：前売 6,000円（税込・全自由／入場整理番号付・ドリンク代別）

主催・企画：CEミュージッククリエイティブ株式会社 / 株式会社ナターシャ

制作：ライブマスターズ株式会社

協力：Rolling Stone Japan

問い合わせ：03-5458-4681（Spotify O-EAST）