バルセロナに所属するイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードが、新天地でのプレーについて語った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

バルセロナは、18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節でニューカッスルと対戦した。この試合に先発出場したラッシュフォードは58分、右サイドからのクロスを頭で流し込んでチームに先制点をもたらす。そして67分、こぼれ球を拾い、ボックス右手前から右足を振り抜き、ゴール左の豪快なシュートを突き刺した。その後、バルセロナは1点を返されたが、2－1でニューカッスルに勝利した。

UEFAのプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に輝いたラッシュフォードは、自身の2得点目を「これまでのゴールの中で最高のゴール1つだ」と振り返り、「厳しい試合になることはわかっていたから、チームに貢献できて本当に嬉しいよ」と喜びを口に。そして、「目標はチャンピオンズリーグ優勝だ。厳しい戦いになることはわかっているけど、それ以外は何も考えていない」と、力強く意気込みを述べた。

また、ラッシュフォードは、イギリス『TNTスポーツ』のインタビューに応じ、「新しいサッカーのスタイルだから、たくさんのことを学んでいる。でも、それが僕をより良い選手へ成長させてくれているんだ。バルセロナでのプレーは、とてもいい経験になっている」と新たな環境について語り、バルセロナのハンジ・フリック監督から受けた影響について次のように語った。

「彼（フリック監督）は僕にとってとても大きな存在だ。彼が僕に自信を与えてくれたと思う。このクラブに来る前からトップクラスの監督であることは知っていたけど、こうして彼のもとでプレーできて本当に嬉しいよ」

【ハイライト動画】ニューカッスルvsバルセロナ