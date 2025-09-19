バンダイキャンディ事業部は9月19日、「PlayStation」の歴代コントローラやハードウェアをミニチュアチャーム化した「PlayStation/ミニチュアチャーム付きビスケット」を発表した。PlayStationシリーズが食玩として商品化されるのは初めて。2026年2月から全国販売する。価格は385円。

PlayStation、PlayStation 2のハードウェアやコントローラ、メモリーカードをはじめ、懐かしのPocketStationやPlayStation Family Markまで全11種類（うちシークレット1種）をラインナップ。細部まで再現されたチャームにはボールチェーンが付属し、カバンやポーチに取り付けて楽しめる。

ビスケットはPlayStationを象徴する「△〇×□」のPlayStation Shapes Logoと、PlayStation Family Markをボタン風にデザイン。バター風味のまろやかな味わいに仕上げている。

ラインナップは以下の通り。

PlayStation

PlayStation2

PlayStation コントローラ

アナログコントローラ (DUALSHOCK2) ブラック

メモリーカード (PlayStation)

メモリーカード ブラック (PlayStation2)

アナログコントローラ (DUALSHOCK) クリスタル

アナログコントローラ (DUALSHOCK2) セラミック・ホワイト

PocketStation

PlayStation Family Mark

シークレット

対象年齢は15歳以上。菓子内容はビスケット21gで、付属物としてボールチェーン付きマスコット1個が入る。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では既に予約受付を開始している。