「過去の悪夢を払拭する」大谷翔平所属のドジャース、カーショーが電撃引…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのクレイトン・カーショウ投手は、今季限りで引退することを表明した。18年のキャリアで11度のオールスター出場、3度のサイ・ヤング賞、2度のワールドシリーズ制覇を成し遂げたレジェンドには、最後まで注目が集まっている。米メディア『CBSスポーツ』のR.J.アンダーソン記者が言及した。

カーショウは現役最後のレギュラーシーズン登板を、19日（日本時間20日）のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で迎える予定だ。ポストシーズンでどの役割を担うかは不透明だが、デーブ・ロバーツ監督は「信頼している」と述べ、投球機会の可能性を示唆している。

今季ドジャースの先発陣には大谷、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手といった強力な投手陣が揃っている。そのため、カーショウがリリーフ起用される可能性も浮上した。

これまでポストシーズンでは不調だったカーショウについて、アンダーソン氏は「もし彼がプレーオフを通じて緊張感のある場面での投球機会を得たならば、過去の悪夢を払拭することで、自身のキャリアを完結させるかもしれない」と言及した。

