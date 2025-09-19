大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、肩の怪我から回復し、自身の投球感覚を掴もうとしている。一時は球速が低下していた佐々木だが、本来の実力を取り戻しつつある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

プレーオフが目前に迫る中、佐々木は回復を加速させ、3Aオクラホマシティでのリハビリを進めている。その中で佐々木は、ドジャースの投手部門ディレクターのロブ・ヒル氏と共にアリゾナで調整期間を過ごし、球速を上げる方法を発見した。

火曜日のマイナーリーグでの登板では、平均球速は 98.6 マイル（約158.6キロ）と、負傷者リスト（IL）に入る前に投げていた球速よりも大幅に上回った。デーブ・ロバーツ監督は「朗希は自分の感覚を掴もうと、独力で努力していた。しかし、ロブと良いセッションを行い、球速を向上させた」と明かしている。

復活が近づく佐々木についてエスピナル氏は「彼はNPBで100マイル（約160.9キロ）を軽く超える球速を常時投げていたことで知られていたが、その球速は不可解にも低下していた。新たな変化が制球力ある速球につながれば、佐々木はかつて示した可能性を現実のものとし始めるだろう」と言及した。

