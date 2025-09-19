「注目に値する」佐々木朗希がリリーフ登板！　ポストシーズンへの布石か…

佐々木朗希 最新情報

60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、18日（日本時間19日）に行われるリハビリ登板で、リリーフ投手としてマウンドに立つ予定となっている。ポストシーズンを見据えての布石の可能性があると米メディア『CBSスポーツ』が報じた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群で離脱した後、傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの一員としてマイナーリーグで投球を続けている。徐々に調子を上げているが、ドジャースのローテーションが改善したことなど様々な理由により、今季再びメジャーリーグで先発を務める確率は限りなく低い。ワールドシリーズ連覇を目指して戦う大舞台となれば、なおさらだ。

その一方で、ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督は、佐々木をリリーフとしてメンバーに加えることを考えているかもしれない。同メディアは「彼は9日のリハビリ登板でふくらはぎを痛め、さらに今季の大半を離脱している要因である肩の故障からも復帰を目指している。今回リリーフに回ることは注目に値する動きだ。ポストシーズンでのブルペン入りをアピールする場ともなるだろう」と伝えている。

