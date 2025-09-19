大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、右すね打撲で故障離脱していたダルトン・ラッシング捕手がメジャー復帰した。同時に、チャッキー・ロビンソン捕手がマイナー降格となったが、同選手はこのまま今季を終える見込みとなりそうだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

ロビンソンはラッシングの故障者リスト（IL）入りに伴い日本時間7日にメジャー昇格したが、9日にマックス・マンシー内野手との入れ替わりで降格。その後、13日に再び昇格し、16日には今季初出場していたが、その翌日にマイナーへの逆戻りが決まった。

同メディアは「ロビンソンは土曜日にスミスがIL入りしたためメジャー昇格したが、ラッシングの復帰により出番はなくなった。彼は今季の残り試合は3Aで終える可能性が高い。3Aでは75試合に出場し、打率.261、出塁率.330、長打率.368、46打点、41得点を記録している」と記している。

ドジャースはメジャー捕手陣のアクシデントにより、第3の捕手だったベン・ロートベット捕手が出場機会を増やしている。一方、ロビンソンについてはチャンスを掴むところまでには至らなかったようだ。

【関連記事】

【了】