元プロ野球選手で野球解説者の片岡篤史氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で15日に公開された動画に出演。PL学園の後輩である上重聡の“ある経歴”を称賛した。

野村弘樹氏も驚き「マジで!?」「すごいな」

この回の番組ゲストは、PL学園の同級生である片岡篤史氏と野村弘樹氏。レッド吉田が「(甲子園で春夏連覇してるわけじゃないですか」と前置きした上で、「でも、1年生の頃から出られてたわけではないですよね?」と質問すると、野村氏は「(自分たちは)それはないです」と、1年生の時から甲子園で活躍した桑田真澄氏と清原和博氏の名前を挙げながら、答える。

すると、片岡氏が「上重、1年からメンバーに入ってるねんで」と、この回のMCでPL学園の後輩である上重のほうに目をやりながら、野村氏に情報共有。野村氏が「マジで!?」「すごいな」と感心すると、片岡氏も「すごいと思うで」と称賛する。

このやり取りに上重はニヤリと笑いながら、「ちなみに、ピッチャーでは(1年生の夏にメンバーに入って甲子園に出場したのは)、桑田さん、私、前田健太」と補足。片岡氏は「1年から入るって、すごいと思いますよ」としみじみと語っていた。