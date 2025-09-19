太平洋沿岸、茨城県の中央部に位置する大洗町(おおあらいまち)は、海洋自然に恵まれ、豊かな海産物が楽しめるまち。夏は海水浴や潮干狩り、秋には花火大会などイベントが目白押しなのも特徴です。

また、町内3カ所あるキャンプ場や明太子専門テーマパーク「めんたいパーク大洗」など、子どもから大人まで幅広い世代の人たちが満喫できる観光スポットも多数あります。

今回紹介するのは、約580種6万8,000点の生き物たちに出会える「アクアワールド茨城県大洗水族館」。躍動と感動に溢れた“新世海”を満喫できる水族館です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「アクアワールド茨城県大洗水族館」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

“サメがすごい。けどサメだけじゃない。”「アクアワールド茨城県大洗水族館」について

アクアワールド茨城県大洗水族館

・茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-3

・アクセス：【車】「水戸大洗IC」から約15分

【公共交通機関】ひたちなか海浜鉄道 湊線「那珂湊駅」からバスで約6～7分、鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線「大洗駅」からバスで約15分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

大洗町を代表する観光スポット「アクアワールド茨城県大洗水族館」は、「さぁ、新世海! 」をコンセプトに、約580種6万8,000点の生き物に出会うことができる水族館です。

サメの飼育種類数が日本一! シロワニなど流線形でしなやかに泳ぐ捕食者としての迫力を備えたサメや、見た目ではサメだと気づかない個性豊かな仲間など、約60種類のサメの仲間が悠々と水槽を泳ぐ圧巻の世界を満喫することができます。

約2万匹のマイワシがBGMに合わせて水槽全体を広く力強く群れ動く「IWASHI LIFE」では、水中に“オーロラ”のような繊細な色合いを表現し、音楽に合わせた緻密な演出が楽しめます。

そのほか、ミズクラゲがゆったりと漂う幻想的な雰囲気のクラゲ大水槽「くらげ365(さんろくご)」や、さまざまな角度から動物たちを観察することができる「オーシャンテラス」など、見ごたえ満点の施設がたくさん!

また、臨場感たっぷりのエネルギッシュなライブを味わえる「イルカ・アシカオーシャンライブ」、生き物たちが元気いっぱいに食事をする様子が飼育員による解説付きで楽しめる「もぐもぐタイム」、カリフォルニアアシカが展示エリアから飛び出し、観覧スペースを歩く「おさんぽタイム」など、魅力あふれるイベントやプログラムも充実しています。

自治体からのメッセージ

アクアワールド茨城県大洗水族館はサメの飼育・研究をはじめ、水族館の新たな可能性を追求し、生き物たちの魅力がより輝く空間を目指してさまざまなプログラムや展示を行っております。ぜひ、心躍る時間を体験してください。

大洗町のふるさと納税返礼品について

「アクアワールド茨城県大洗水族館」で利用できる、年間パスポートを紹介します。大洗町の中でも人気を誇る返礼品なのだとか!

アクアワールド茨城県大洗水族館 年間パスポート

・提供事業者：あおい情報システム 株式会社

・内容：【1】年間パスポート引換券大人1名分【2】年間パスポート引換券大人1名／小・中学生1名分

・寄附金額：【1】1万9,000円【2】2万8,000円

「アクアワールド茨城県水族館」の年間パスポート引換券です。1年間何度でも水族館を楽しむことができます。

今回は茨城県大洗町の観光スポット「アクアワールド茨城県大洗水族館」と、人気の返礼品を紹介しました。サメやマンボウの貴重な食事シーンを鑑賞できる「シャークウォッチング」や「マンボウウォッチング」など、豊富なプログラムも特徴の水族館です。返礼品に提供されている年間パスポートを利用するのも良さそう! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者