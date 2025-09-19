藤木直人、倉科カナと自分が“似ている”と思った部分「僕は…」

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する藤木直人が、このドラマで共演する倉科カナの印象を語った。

ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

藤堂の恋人・堺礼子役に倉科カナ

主人公・国見飛鳥(のん)とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる藤堂成悟役を演じる藤木。そして、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役を倉科カナが演じる。

その倉科の印象として、藤木は「倉科さんは役者として気にかける部分が僕と似ていると思いました。僕は現場の各セクションの事やどのような雰囲気で撮影が進んでいくのか、そのバランスを気にするタイプですが、倉科さんも現場の空気作りを大切にされている印象でした」と回想。

また、「しかも倉科さんは天真爛漫。その朗らかな性格で現場の雰囲気を明るくしてくれる。それが現場はもとより、作品にも良い影響を与えているような気がしました」と振り返っていた。