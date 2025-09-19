藤木直人、倉科カナと自分が“似ている”と思った部分「僕は…」

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する藤木直人が、このドラマで共演する倉科カナの印象を語った。
藤堂の恋人・堺礼子役に倉科カナ
主人公・国見飛鳥(のん)とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる藤堂成悟役を演じる藤木。そして、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役を倉科カナが演じる。
その倉科の印象として、藤木は「倉科さんは役者として気にかける部分が僕と似ていると思いました。僕は現場の各セクションの事やどのような雰囲気で撮影が進んでいくのか、そのバランスを気にするタイプですが、倉科さんも現場の空気作りを大切にされている印象でした」と回想。
また、「しかも倉科さんは天真爛漫。その朗らかな性格で現場の雰囲気を明るくしてくれる。それが現場はもとより、作品にも良い影響を与えているような気がしました」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
天才棋⼠の⽗のもとに⽣まれた⾶⿃(のん)。⺟と3⼈、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時⽗は2⼈を捨てて出ていってしまう。⺟と貧しい⽣活を送る⾶⿃だったが、やがて⺟も病で他界し、⾶⿃は孤独の⾝となる。⼀⽅、⾶⿃を⾒捨てた⽗は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。その姿に殺意が芽⽣えた⾶⿃は、復讐⼼に突き動かされ、ある出来事をきっかけに将棋の世界へと⾜を踏み⼊れる。そして「史上初の⼥性棋⼠」を⽬指すことになる。これは、憎しみに囚われるひとりの⼥性が、将棋を通じて⼈⽣を取り戻していく物語。