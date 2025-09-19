「絶対ではない」千賀滉大、プレーオフでロースター外も？　メッツ監督が…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する千賀滉大投手は、たとえチームがプレーオフ進出を果たしたとしても、ロースター入りは保証されないようだ。18日（日本時間19日）に行われたサンディエゴ・パドレス戦前にメッツを率いるカルロス・メンドーサ監督が示唆したと、米メディア『SNY』が報じている。

千賀はシーズン後半に失速し、球団側との話し合いの末にマイナー降格となった。現在は傘下3Aシラキュースの一員として調整を続けており、12日（同13日）のウースター戦では、6回を投げて3安打1失点無四球8奪三振の好投を披露していた。そのため今季中のメジャー復帰の可能性が高まっている。

ただ、その道のりは険しいかもしれない。メンドーサ監督は「絶対に入るとは言い切れない。我々は話し合いを行い、10月の試合に勝つために最も可能性を高めてくれる選手を選ぶつもりだ。残り10試合あるし、その都度そういう扱いをしていく。千賀にとって重要なのは、とにかく試合に出場し良いパフォーマンスを見せること。その上で判断が下される」と述べた。千賀としては、マイナーリーグにいる間も自分がチームに相応しい選手であることを証明し続ける必要があるだろう。

【関連記事】

【了】