バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、ニューカッスル戦で2ゴールを挙げたイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードについて言及した。18日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が行われ、バルセロナは敵地でニューカッスルと対戦した。試合は前半をスコアレスで折り返したものの、58分にジュール・クンデのクロスをラッシュフォードが頭で合わせ、アウェイチームが先制に成功する。67分にはラッシュフォードが豪快なミドルシュートを叩き込んで追加点をマーク。90分に1点を返されたバルセロナだったが、最終的に2－1でニューカッスルを撃破した。

試合を振り返ったフリック監督は、「ニューカッスルで勝ち点3を獲得できたのは非常に重要だった。今日はチームの素晴らしいパフォーマンスが見られたと思う」とコメント。「試合全体を通して非常に良かった。前半は64パーセントのボール支配率を記録し、とてもポジティブだった」とゲーム内容を高く評価している。

また、加入後初得点を含む2ゴールを挙げたラッシュフォードについては、「ゴールはゴールだよ。映像を見直す必要はあるが、大事なのは2得点を決めたということだ」と説明。続けて、「ヘディングは素晴らしかったし、2点目も本当に良かった。彼が自信をつけていくことが重要で、我々もそのサポートをしている」と見解を口にした。

さらに、「驚きはない。昨日も言ったが、彼は偉大な選手で素晴らしい才能を持っている。能力は信じられないほどで、フィニッシュの精度も素晴らしい。これまでの試合でも多くのチャンスを作っていたが決めきれなかった。今日は決め切った。ストライカーにとっても、私たちにとっても非常に大切なことだ」とラッシュフォードを称賛。「デコ（スポーツ・ダイレクター）とシーズン前に必要なことを話し合った。そして彼のような選手が必要だったんだ。バルセロナに彼が来てくれたことを本当に嬉しく思っている」と同選手の存在の重要性を強調している。



【動画】ニューカッスルvsバルセロナのハイライト！