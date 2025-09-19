ホンダ純正部品にEV・PHEV用普通充電器「Honda EV Charger」が登場。充電速度の速い単相200V・6kW出力仕様だ｜ホンダアクセス｜

ホンダの軽乗用EV（電気自動車）、N-ONE e:が2025年9月12日に発売された。

これは軽商用EVのN-VAN e:に続く軽自動車規格のバッテリーEVの第2弾である。「e:Daily Partner」をコンセプトに、日々の暮らしを生き生きと活発にしてくれる“日常のパートナー”となるクルマを目指して開発。

丸形のヘッドライトを基調にほんわかとした愛着のあるフロントフェイスを採用するとともに、ホンダのパッケージングの基本思想「Ｍ・Ｍ（マンマキシマム・メカミニマム）思想」を取り入れ、EVならではの力強くクリーンな走りと静粛性というメリットを生かしながら一充電走行距離は295kmを実現。日常使いにおいての安心感も備えているのが特徴だ。

【画像】ホンダのEV、PHEV対応の6kW出力対応普通充電器が発売

そんなN-ONE e:の発売と合わせて、ホンダアクセスより新たなアイテムとしてEV・PHEV用普通充電器「Honda EV Charger（ホンダ イーブイ チャージャー）」がリリースされた。価格は22万2200円で、全国のホンダカーズで取り扱う。

これまでホンダアクセスは、EV充電に関するユーザーの不安を解消するため、車両の充電残量や充電状況をLED点灯により確認できる「充電インジケーター」や、充電スタンド検索機能やルート検索時に電欠アラートメッセージを表示する機能などを搭載した「8インチ Honda CONNECTナビ」などをラインアップしてきたが、これに家庭用普通充電器をラインアップに加えることで、ユーザーが安心してEVライフを楽しめる充電環境を実現できるようになった。

Honda EV Chargerは、一般の家庭でも使用可能な単相200Vを利用してEVへの充電ができる充電ケーブル搭載タイプの普通充電器となる。充電速度の速い6kW出力（対応車種に限る）を採用し、3kW出力のコンセントタイプと比べて半分の時間で充電が可能となる。

対応車種はN-ONE e:のほか、ホンダがこれまで販売してきた主要なEV、PHEVにも対応する。

コンパクトな充電器本体には「Honda」ロゴがあしらわれており、周囲の景観にもなじみやすく、コネクターホルダーが別体式のため設置環境に合わせた柔軟なレイアウトを可能としている。コネクターホルダーは鍵付きだ。

［製品概要］

・製品名：EV・PHEV用普通充電器「Honda EV Charger」

・充電出力：6kW

・ケーブル長：5m

・設置方法：壁面取り付け方式／自立方式（別売りの社外ポール使用時）

・対応車種：CLARITY PHEV／Honda e／CR-V e:FCEV／N-VAN e:／N-ONE e:

・価格：22万2200円（別途設置工事が必要）

〈文＝ドライバーWeb編集部〉