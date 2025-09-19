チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が18日に行われ、ニューカッスル（イングランド）とバルセロナ（スペイン）が対戦した。

昨季は2年ぶりのラ・リーガ制覇を成し遂げ、今季のCL出場権を獲得したバルセロナ。ハンジ・フリック監督の下で2年目を迎えた新シーズンも開幕から好調を維持しており、4試合を消化した国内リーグ戦で無敗を保ったままCL開幕を迎えた。対するは、昨季のプレミアリーグを5位で終えたニューカッスル。ホームで今大会白星発進を狙う。

試合は24分にニューカッスルが決定機を作り出す。自陣右サイド深くでキーラン・トリッピアーがボールを奪い、ブルーノ・ギマランイスへと繋いでカウンターに移行。2列目から右サイド抜け出したアンソニー・エランガにスルーパスを送ると、ボックス右角でグラウンダーのクロスを選択する。だが、ファーに飛び込んできたハーヴィー・バーンズのシュートはGKに弾かれ、ニューカッスルがチャンスを逃してしまう。

そんななか、58分にアウェイのバルセロナが均衡を破る。カウンターの流れからハフィーニャが右サイドを持ち運び、鋭い突破でボックス内へと侵入。一度は追い込まれる形でバックパスを余儀なくされたものの、フレンキー・デ・ヨングを経由してボールを持ったジュール・クンデが右サイドからクロスを入れる。インスイングのボールをゴール正面のマーカス・ラッシュフォードが頭で合わせ、バルセロナが先制に成功した。なお、ラッシュフォードにとっては加入後初得点となった。

さらに67分、相手のクリアをロナルド・アラウホがハーフウェイラインでヘディング。跳ね返したボールが最前線のラッシュフォードに繋がるが、頭で出したパスはダン・バーンにカットされてしまう。それでも再びラッシュフォードがクリアをカット。対応したサンドロ・トナーリを右側にかわしつつ、難しい体勢から強引にミドルシュートを放つ。ペナルティエリア手前で振り抜かれた強烈な一撃は、クロスバーを弾きながらゴールイン。ラッシュフォードのゴラッソでバルセロナが追加点を挙げた。

一方のニューカッスルも、90分にジェイコブ・マーフィーのクロスからアンソニー・ゴードンが反撃のゴールをゲット。しかし、7分間のアディショナルタイムで同点には至らず、バルセロナが2－1で勝利した。次節は来月1日に行われ、ニューカッスルはアウェイでユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）と対戦。バルセロナはホームでパリ・サンジェルマン（フランス）と対戦する。

【スコア】

ニューカッスル 1－2 バルセロナ

【得点者】

0－1 58分 マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）

0－2 67分 マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）

1－2 90分 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）



【動画】ニューカッスルvsバルセロナのハイライト！