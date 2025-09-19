チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が18日に行われ、フランクフルト（ドイツ）とガラタサライ（トルコ）が対戦した。

昨季のブンデスリーガを3位で終え、今季のCL出場権を獲得したフランクフルト。今夏にフライブルクから加入した日本代表MF堂安律は早くも新天地で順応を果たしており、新シーズンの国内公式戦4試合で4ゴールと好調を維持している。ホームにガラタサライを迎え撃つ今大会初戦で、堂安は右ウイングとして先発出場。CLデビューを飾った。

試合は開始直後から堂安が力強いドリブルで右サイドを突破し、アグレッシブなプレーを披露。しかし、8分にアウェイチームがスコアを動かす。右サイドで一度ボールを奪われたレロイ・サネが、ピッチ中央で即時奪回に成功。センターサークル内からドリブルで運んでカウンターに転じ、左斜め前のユヌス・アクギュンにラストパスを出す。鋭い切り返しでマーカーを翻弄しながら枠へと流し込み、ガラタサライが幸先よく先制した。

そんななか、37分に堂安が結果を残す。敵陣左サイドでボールを持ったジャン・ウズンが中央に切り込み、複数の相手選手を引きつけながら逆サイドに展開。パスは相手選手にカットされたものの、堂安が即座にプレッシャーをかけてボールを奪い返す。飛び出してきたGKと1対1の局面を迎えると、左足で蹴ったシュートがダビンソン・サンチェスに直撃。こぼれ球がゴールに吸い込まれ、フランクフルトが追いついた。

堂安の活躍で流れを取り戻したフランクフルトは、前半アディショナルタイムに2ゴールをマークする。45＋2分に右サイドからクロスを受けたジャン・ウズンが豪快にネットを揺らすと、その2分後にはファレス・シャイビのフリーキックをヨナタン・ブルカルトが頭で合わせて追加点をゲット。前半のうちにリードを2点に広げ、勝負はハーフタイムに突入した。

さらに66分、左サイドのポケットに走り込んだナサニエル・ブラウンがマイナスに折り返し、浮き球のクロスをブルカルトがヘディング。地面にバウンドしたボールがD・サンチェスに当たってネットを揺らし、フランクフルトが4点目を決めた。75分にはクナウフにも得点が生まれ、ガラタサライを大きく突き放す。

その後、84分に堂安は途中交代。結局、試合は5－1で終了し、フランクフルトが勝利した。次節は今月30日に行われ、フランクフルトはアウェイでアトレティコ・マドリード（スペイン）と対戦。ガラタサライはホームでリヴァプール（イングランド）と対戦する。

【スコア】

フランクフルト 5－1 ガラタサライ

【得点者】

0－1 8分 ユヌス・アクギュン（ガラタサライ）

1－1 37分 オウンゴール（フランクフルト）

2－1 45＋2分 ジャン・ウズン（フランクフルト）

3－1 45＋4分 ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

4－1 66分 ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

5－1 75分 アンスガー・クナウフ（フランクフルト）