元プロ野球選手で野球解説者の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『元木大介チャンネル』で16日に公開された動画に出演。中日・中田翔について語った。

中田翔

「昭和のプレイヤーだし、縦のラインはしっかりしてる」

中田が面倒見のいい先輩だったという話題から、スタッフが「先輩に対してはどんな感じだったんですか?」と質問。これに元木氏は「昭和のプレイヤーだし、縦のラインはしっかりしてるし、俺にも冗談は言ってくるけど、(先輩後輩を)飛び越えてくるような感じはない。ちゃんとしてる」と明かした。

また、元木氏は「今の子は飛び越えてきて、俺も『どうした!?」って一瞬思うくらいの子もいる(笑)」と引き合いに出しつつ、「翔は2人のときはちゃんとしゃべるし、みんながいたらふざけたりするけど、その辺はちゃんとしてる。それは坂本(勇人)とかもそうだしね」と自身の印象を語っていた。