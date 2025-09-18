大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、期待通りの結果を残せていない選手がいる。外野レギュラー格のテオスカー・ヘルナンデス外野手もその1人だが、直近の試合で低迷脱出のきっかけをようやく掴んだかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

テオスカーは日本時間16日試合前時点で123試合、打率.251、24本塁打、84打点といった数字にとどまっている。ただ、同14日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦は5打数3安打3打点をマークすると、翌15日の同カードも6打数4安打と快音を響かせている。

同メディアは「MLB.comのソニア・チェン記者によると、ヘルナンデスは打席で次第に本来の自分らしさを取り戻しつつあると説明した」としつつ、「ようやく本来の自分を取り戻せたと感じている。ケージの中で取り組んでいる全ての動き、試合前にケージで試している全てのことを、この5日間ずっと続けてきた。だから間違いなく、シーズン序盤に負傷する前の状態に近づいているんだ」という本人のコメントを紹介。

また、「絶好のタイミングで調子が上がってきた。シーズン終了直前のこのタイミングで。我々はまだ戦っている。2位（ナショナルリーグ全体の順位）に近づくため、何試合か勝ちたい。ただひたすら努力を続け、全てをフィールドで発揮するだけだ」と、最終盤の戦いにも貢献できると意気込んでいるという。

【関連記事】

【了】