2年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神タイガース。しかし、真の目標は日本一奪還である。クライマックスシリーズ、そして日本シリーズという短期決戦を制するには、レギュラー陣だけでなく、ベンチの厚みが勝敗を分ける。そこで今回は、残り試合で藤川球児監督にアピールを続けたい6人を紹介する。（文・シモ／成績は9月18日終了時点）

畠世周

・投打：右投左打

・身長／体重：186cm／82kg

・生年月日：1994年5月31日

・経歴：近大福山高 - 近畿大

・ドラフト：2016年ドラフト2位（巨人）

昨オフの現役ドラフトで、読売ジャイアンツから移籍してきたプロ9年目の畠世周。今季は大きく出遅れたが、今後に向けて弾みをつけたい。

巨人時代は、先発・中継ぎ・抑えと幅広い役割をこなした。その経験と投球術で、阪神タイガース投手陣の新たなピースになると予想された。

しかし、4月に右中指のコンディション不良を発症。約4カ月のリハビリ生活を余儀なくされることになった。

そんな中、8月6日に復帰した畠。二軍のシート打撃に登板したのち、同31日に今季初の一軍昇格を果たす。

優勝までのマジックが6となった9月3日の中日戦。3点ビハインドの場面で登板した畠は、1回を投げて被安打0、無失点に抑えた。

そして、同5日の広島戦では5点リードの場面で登板。最速147キロの直球を軸に、1安打無失点と役目を果たした。

翌6日には2点リードの場面で登板し、最速149キロの直球をマーク。移籍後初ホールドを記録した。

続く同10日のDeNA戦でも1イニングを無失点、同13日の巨人戦では2イニングを投げて同じく無失点に抑えた。

ここまで8試合に登板して、2ホールドポイント、防御率0.00の成績。CSや日本シリーズでの登板経験もある畠が、場面に関わらず使える目処が立ったのは、ポストシーズンに向けて心強い限りだろう。

この調子を維持して、ポストシーズンに臨みたい。

グラント・ハートウィグ

・投打：右投右打

・身長／体重：196cm／106kg

・生年月日：1997年12月18日

・経歴：マイアミ大（オハイオ） - メッツ

右の中継ぎ不足解消のため、今季7月28日に阪神タイガースに入団したグラント・ハートウィグ。来季残留に向けて、さらなるアピールをしておきたい。

ここまで14試合の登板で、6ホールドポイント（2勝0敗、4ホールド）、防御率3.86。投げると勝ちが付く試合もあったが、その投球内容には不安定なところが多い。

ここ10試合で、安打を許さなかった試合はわずか2試合。四球から、ピンチを招く場面もしばしば見られる。

対左右別成績を見ると、右打者への被打率が.125なのに対して、対左打者の被打率は.455。右打者への外角低めの被打率が.000なのに対して、左打者への被打率は1.000である。

対戦チーム別には、ヤクルト・広島・DeNAには防御率0.00である一方、巨人には9.00、中日には8.10となんとも分が悪い。

CSに対戦防御率の悪い2チームのいずれかが出てきた場合、使う場所に悩むところ。

ポストシーズンでは得意な右打者限定のワンポイントとしてなら、ハートウィグの持ち味を十分に活かせるのではないだろうか。

そのためには、直球・変化球共に厳しいコースへのコントロールを高めたいところだ。

楠本泰史

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：1995年7月7日

・経歴：花咲徳栄高 - 東北福祉大

・ドラフト：2017年ドラフト8位（DeNA）

昨オフ、横浜DeNAベイスターズから移籍した楠本泰史は、代打の切り札としての活躍を望まれて入団した。しかし、今季はここまで寂しい数字となっている。

前半戦は4月・5月に一軍に昇格し、代打で出場するも10打数0安打と結果を残せず、5月22日に一軍登録抹消。二軍での調整が続いていた。

そんな中、9月10日に約4カ月ぶりの一軍復帰。同日のDeNA戦では、第2打席で外角の143キロのシュートを左翼前に運び、12打席目で移籍後初ヒットを記録した。

移籍後初ヒットが古巣・DeNAであったのも、感慨深いものがあった。この打席での楠本は、初球から思い切りよくバットを振り抜いていたが、今季はこの楠本の思い切りの良さが影を潜めていたように思う。

同17日の広島戦では代打でタイムリーヒットを放ち、移籍後初打点を記録。代打の切り札が手薄な阪神タイガースだが、楠本の思い切りのよい打撃は今後も見られるか。

残り試合は少ないが、打席での積極性をアピールして、ポストシーズンまでに首脳陣に好印象を与えたいところだ。

井坪陽生

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／83kg

・生年月日：2005年3月17日

・経歴：関東第一高

・ドラフト：2022年ドラフト3位（阪神）

”ポスト近本”として期待されるプロ3年目の井坪陽生。CS・日本シリーズに向けて、アピールしたいところだろう。

ルーキーイヤーからウエスタン・リーグで93試合に出場し、打率.248、3本塁打、34打点をマーク。一時は首位打者になるなど、可能性を感じさせた。

続くプロ2年目もウエスタン・リーグで105試合に出場。得点圏打率3割を超えるなど勝負強さを見せたが、同年の一軍出場は叶わなかった。

そして、迎えた今季。藤川球児監督の積極的な選手起用により、チャンスが巡ってくる。

8月19日に一軍初昇格を果たすと、同日の中日戦に「8番・中堅」でスタメン出場。中日先発のカイル・マラーから内野安打を放ち、敵失を誘った。

同24日に登録抹消となるが、9月9日に再昇格し、翌10日のDeNA戦では「7番・左翼」で先発出場。13勝をマークする東克樹の変化球に詰まりながらも、左前安打を放った。

同14日には「8番・中堅」で先発出場し、中日の先発・大野雄大から中前安打を放っている。

今季は6試合の出場で、打率.167（18打数3安打）。それでも、どっしりとした下半身から繰り出される打撃は、なにかやってくれそうな雰囲気にあふれている。

同18日には登録抹消となったが、二軍でも武器であるパンチ力とミート力を見せていきたい。

髙寺望夢

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／76kg

・生年月日：2002年10月17日

・経歴：上田西高

・ドラフト：2020年ドラフト7位（阪神）

プロ5年目の髙寺望夢も、ポストシーズンに向けて首脳陣にアピールを続けたい一人だろう。

髙寺のこれまでの一軍出場経験は、プロ2年目の8試合が最高だった。そんな中、今季は内外野を守りながら59試合に出場して、打率.237、2本塁打、6打点、とキャリアハイの成績を挙げている。

今季の髙寺は、印象的な打撃が目立つ。特に印象的だったのは、5月13日の対DeNA戦だ。

0-1で迎えた9回2死走者なしの場面。DeNAの抑え・入江大生の直球を思い切りよく振りぬき、プロ初本塁打となる起死回生の一撃を放った。

それ以降も、所々でチームの勝利に貢献する安打を放っている髙寺。優勝を決めた9月7日の広島戦では、チャンスの場面で先制の左犠飛を放ち、2年ぶりのリーグ優勝に貢献してみせた。

このような場面でラッキーボーイ的な働きをする髙寺を、首脳陣も外せないだろう。1度の二軍調整はあったものの、5月から現在まで一度も二軍に落とされずにいるのも、首脳陣の期待の表れだ。

攻守共にきっちりとした仕事ぶりで、首脳陣にアピールしたい。

中川勇斗

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／75kg

・生年月日：2004年1月27日

・経歴：京都国際高

・ドラフト：2021年ドラフト7位（阪神）

打てる捕手として、首脳陣の期待も高いプロ4年目の中川勇斗。来季のためにも、残り試合でアピールを続けたい。

今季は出場機会を増やすために、本業の捕手ではなく外野手としての出場を続けている。

中川の魅力はなんと言っても、初球から思い切りバットを振り抜く姿勢だろう。その思い切りの良さもあり、今季は一軍で2本塁打をマークしている。

特筆すべきなのは、8月7日と9月3日の中日戦で放った2本塁打ともに、広いバンテリンドームで記録したことだ。しっかりと振り抜いたスイングから繰り出される本塁打は、長距離砲としてのロマンを感じさせる。

また、慣れない外野の守備でも存在感を示している。

「7番・左翼」としてプロ初スタメンを果たした5月6日の巨人戦では、左翼に落ちそうなあたりをダイビングキャッチ。攻守共に清々しいプレーを見せてくれている。

ここまで23試合に出場して、打率.265、2本塁打、2打点。残り試合でも思い切りのよいプレーで、首脳陣に良い印象を残したいところだ。

ポストシーズンでは試合の流れを変えるような場面で、代打として中川を起用してみても面白いかもしれない。

「中川の一打で、チームが勢いづいた」

そんな場面を思い浮かべるだけで、ワクワクしてくる中川の活躍を見たい。

【了】