ロッテは18日、楽天との試合（ZOZOマリン）に7－0と投打がかみ合い快勝。初回、藤岡裕大の適時二塁打などで一挙4点を先制。続く2回裏には髙部瑛斗の適時三塁打と山本大斗の適時二塁打で3点を挙げ、リードを広げた。投げては、先発・種市篤暉が7回無失点の力投で今季8勝目を挙げた。

18日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、先発・種市篤暉をクローズアップ。種市はこの日7回4安打、6奪三振、無失点と好投を見せた。番組MCの野村弘樹氏は「種市はこれで8勝目。5連勝で9試合連続QSなんですけども、馬力あるしスピードもあるしスタミナもあるしで、僕はいい投手だなと思う」と称賛し、

解説で出演していた江本孟紀氏は「やっぱり（種市にしても）アグレッシブな雰囲気があるじゃないですか。こういうピッチャーがどんどん出てきて、ぜひ二桁は勝ってもらいたいですね」とコメント。続けて、野村氏が「本来なら12から15勝くらい勝てそうな力を持ってそうですけどね。チーム状況もあったんでしょうけど、来年はそれくらい期待したいですね」と種市の今後の投球に期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』