大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、15日（日本時間16日）のフィラデルフィア・フィリーズ戦でイレギュラーな投手起用を行った。延長の末、ドジャースは敗れており、この采配をしたデーブ・ロバーツ監督に対して様々な声があがっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。

ドジャースはこの日、カイル・シュワーバー外野手とブライス・ハーパー内野手の対策として、アンソニー・バンダ投手をオープナーとして起用したが、結果は芳しくなかった。これについてロバーツ監督は「まあ、わからない。後知恵でシュワーバーが本塁打を打つことを知っていたなら。それでも7回まで持ちこたえた」と振り返っている。

このロバーツ監督の采配については「なぜ小難しいことをするのかわからない」と批判の声があがる一方で、「ロバーツ監督の中には、プレーオフでエメ・シーハン投手がフィリーズと対戦することを予見し、打席を温存しておこうという考えがあるのかもしれない」と賛成の声もある。

今回のロバーツ監督についてウォーレン氏は「ドジャースがバンダをハーパーとシュワーバーの打席で試そうとしたのなら、必ずしも合格とは言えなかった。このシリーズかポストシーズンで、彼が再びこの2人と対戦する機会を得るかどうかは、依然として疑問だ」と言及した。

