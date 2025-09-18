このまま“出番なし”…？DeNA、いまだ1軍出場ゼロの選手（1）大物選手が“出…

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない横浜DeNAベイスターズの選手を紹介したい。

石田健大

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：1993年3月1日

・経歴：広島工 - 法政大

・ドラフト：2014年ドラフト2位（DeNA）

昨季は左肩の肉離れにより、自己ワーストの6試合の登板にとどまった石田健大。今季は巻き返しが期待されたが、ここまで一軍登板がない状況だ。

法政大から2014年ドラフト2位で横浜DeNAベイスターズに入団。ルーキーイヤーから一軍のマウンドを経験すると、翌2016年には25試合の登板で9勝4敗、防御率3.12の好成績を残した。

その後はリリーフを主戦場としたシーズンもあった石田、2020年には自己最多の50試合に登板し、1勝4敗25ホールド、防御率2.53をマークした。

2022年以降は再び先発に戻り、一定の活躍を見せていたが、昨季は故障の影響で6試合の登板にとどまり、2勝3敗、防御率3.38に終わった。

今季は5月中旬に実戦復帰し、二軍ではここまで15試合登板（1先発）で2勝0敗、防御率2.75を記録しているが、一軍昇格には至っていない。

残り少ないシーズンの中でチャンスを掴み、再び一軍の舞台で輝きたい。

【関連記事】

【了】