日向坂46藤嶌果歩「本当に奇跡的に入りました（笑）」“消える魔球”が話題になったファーストピッチのノーバン投球に髙橋未来虹「本当にすごい！」

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。9月12日（金）の放送は髙橋未来虹と藤嶌果歩の2人でお届け！ ここでは、“消える魔球”が話題になった藤嶌のファーストピッチを振り返った模様を紹介します。

◆“消える魔球”裏話

――8月21日（木）、藤嶌果歩がエスコンフィールド北海道でおこなわれたプロ野球・北海道日本ハムファイターズ対オリックス・バファローズでファーストピッチをおこないました。その様子を北海道日本ハムファイターズ公式TikTokが「ファーストピッチで消える魔球！」というタイトルで動画を公開。投げたボールが一度画面から消え、しばらくしてノーバウンドでキャッチャーミットに吸い込まれる様子を“消える魔球”と称して話題になりました。

髙橋：本当にすごい（拍手）！ 映像も観たよ。

藤嶌：本当に奇跡的に入りました（笑）。

髙橋：でも、練習のときは天井に“ガーン！”って当たっていたよね？

藤嶌：そうなんですよー。前日も室内で練習していたんですけど、どうしても天井にぶつかってしまって、なかなかキャッチャーミットまで届かなかったんですよね。なので「うまくいくかな？」ってすごく心配だったんですけど、いざエスコンに行ったら天井が高すぎて（笑）。ぶつかることなく（ボールも）まっすぐいってくれて。

髙橋：すごい！

藤嶌：そうなんです。なので「天井が高くて良かった！」と思いましたね（笑）。

髙橋：いい山なりで。

藤嶌：うれしかったです～。めちゃめちゃスローでしたけどね（笑）。

髙橋：いや、女の子でノーバウンドは本当にすごいよ！ 投げ方は教わったの？

藤嶌：私の周りに野球できる人が結構いまして、兄も野球がすごく好きだったり。

髙橋：そうなんだ！

藤嶌：なので、去年はピッチングフォームとかを猛特訓したんです。「ここで写真を撮られるから、めっちゃかっこいいポーズをしよう」とか「ここで決め顔をしたほうがいい」とか、すごく教えてもらって（笑）。

髙橋：すごいじゃん（笑）！ お兄ちゃんが熟知してる。

藤嶌：そうなんです。でも、フォームにこだわりすぎて去年は全然届かなくて（笑）。

髙橋：まぁそうだよね。

藤嶌：なので今年は、去年に良い写真を撮ってもらったので「フォームを気にせず投げよう！」と思って投げたらうまくいきました！

髙橋：本当に素晴らしかったです！

