「お芝居がもう衝撃的すぎて！」津田健次郎が好きなレオナルド・ディカプリオ出演作品とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。9月14日（日）の放送は、レオナルド・ディカプリオについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「毎週、楽しくラジオを拝聴しています。ぜひ番組で流していただきたい曲があるのですが、それは映画『タイタニック』から『The Portrait（ザ・ポートレイト）』です。『タイタニック』といえば『My Heart Will Go On（マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン）』（セリーヌ・ディオン）が有名かと思いますが、私は、そのインスト版である『The Portrait』の美しく、繊細で切ない旋律がたまらなく大好きです」

◆好きなレオナルド・ディカプリオ出演作とは？

津田：なるほど～。映画「タイタニック」は……個人的には、実はそれほどでもないんですよ（笑）。というのも（主人公の）レオナルド・ディカプリオさんの方向性を一度決めてしまった映画だなと思っていまして。

僕は、ディカプリオさんが「タイタニック」以前に出演した「ギルバート・グレイプ」という映画が本当に好きで、僕が芝居を始めた頃に上映されて、ディカプリオさんがまだ10代後半ぐらいだと思うんですけど、お芝居がもう衝撃的すぎて！“すごい役者さんがいるな”“この人が大人になったらどんな演技をするんだろう”なんて思っていました。

そうしたら、若干アイドル路線いっちゃったというか……それも全然素敵なことなんですよ。「タイタニック」があったから、ディカプリオさんが世界中に認知されたのもあるんですけど、それによって役の方向性がちょっと……個人的には、若い頃からもっとクセの強い役をやっていただきたかったなという思いがあったので。もちろん「タイタニック」を好きな方もたくさんいらっしゃいますし、すごい映画だと思っていますけれども。

それで、（「タイタニック」を観ていると）わりとアイリッシュの曲調がかかるので、「タイタニック」のサントラはすごく好きなんですよ。しかも、秋に流すのもいいんじゃないかと思って、リクエストを採用させていただきました。ということで、映画「タイタニック」のサントラから「The Portrait」。

