レギュラーシーズンの最終盤を迎えている2025年のプロ野球。ポストシーズンに向けて、戦力がほぼ固まりつつある時期といえる。その一方で、余剰戦力となって一軍での出場機会が限られている選手も少なくない。ここでは一軍での出番が少ない中日ドラゴンズの選手を紹介したい。

根尾昂

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：2000年4月19日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2018年ドラフト1位（中日）

投手転向4年目の今季はリリーフに専念するも、一軍で結果を示せなかった根尾昂。6月以降は一軍登板がなく、厳しい状況に置かれている。

大阪桐蔭高では投打の中心を担い、3年時の甲子園春夏連覇に貢献。迎えた2018年ドラフト会議では4球団から1位指名を受けるなど、鳴り物入りで中日ドラゴンズに入団した。

内野手としてプロ入りしたが、高卒4年目の2022年に投手へ転向。同年は救援を中心に25試合に登板し、1ホールド、防御率3.41を記録した。

翌2023年は先発投手の土台を作るため、シーズンの大半をファームで過ごしたが、シーズン終盤には一軍の先発マウンドに上がり、2試合の登板で防御率0.71をマーク。

しかし、昨季は苦しい投球が続き、3試合の一軍登板に終わった。今季は中継ぎに転向したが、一軍では4試合の登板で防御率7.94と低調な数字に。

ファームでは39試合登板、3勝2敗1セーブ、防御率2.41と結果を残しているだけに、なんとか現状を打破したいところだ。

石橋康太

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／95kg

・生年月日：2000年12月7日

・経歴：関東第一高

・ドラフト：2018年ドラフト4位（中日）

プロ入り当初から将来の正捕手候補と期待されている石橋康太。だが、同学年・石伊雄太の入団によって、立場が危うくなっている。

関東第一高時代には、高校通算57本塁打をマーク。強打の捕手として注目を集め、2018年ドラフト4位で中日ドラゴンズに入団した。

高卒1年目に一軍デビューを果たすと、翌2020年は二軍で53試合出場、打率.294、3本塁打、22打点の好成績。一軍でも徐々に出場機会を増やした。

2023年は自己最多の39試合に出場し、打率.257、2本塁打、9打点を記録。正捕手の有力候補と目されていた。

しかし昨季は、前年を下回る11試合の一軍出場に終わった。高卒7年目の今季も、レギュラー奪取には至らず。ルーキー・石伊の存在もあり、一軍では10試合の出場にとどまっている。

一方、二軍では42試合の出場で打率.312、19打点と高いパフォーマンスを発揮。残すは一軍で結果を残すのみの状況となっており、限られたチャンスを活かせるかが鍵となりそうだ。

川越誠司

・投打：左投左打

・身長／体重：174cm／80kg

・生年月日：1993年6月30日

・経歴：北海高 - 北海学園大

・ドラフト：2015年ドラフト2位（西武）

プロ10年目の今季は“幻の本塁打”騒動で話題となった川越誠司。シーズン後半はファームを主戦場とするなど、厳しい立場に置かれている。

北海学園大から2015年ドラフト2位で埼玉西武ライオンズに投手として入団した川越。思うようなパフォーマンスを発揮できず、プロ4年目の2019年に外野手への転向を決断した。

翌2020年に一軍デビューを果たすと、2021年には自己最多の63試合に出場し、打率.225、5本塁打、11打点を記録。

だが、その後は出番を減らし、2023年7月に髙松渡との交換トレードで中日ドラゴンズに移籍。加入初年度は振るわなかったものの、昨季はシーズン後半に一軍へ昇格。27試合の出場ながら打率.268、2本塁打、7打点と結果を残した。

今季は5月下旬に昇格したが、24試合の出場で打率.212に終わり、7月18日に登録を抹消。以降は二軍調整が続いていたが、9月14日に再昇格を果たした。

32歳と一軍での活躍が求められる年齢となっているだけに、是が非でもこのチャンスを掴みたいところだ。

オルランド・カリステ

[caption id="attachment_231610" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズのオルランド・カリステ（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／87kg

・生年月日：1992年2月3日

・経歴：エスクエラエチリアぺピン高 - ロイヤルズ - ジャイアンツ

来日2年目の昨季は、ユーティリティーとして持ち味を発揮したオルランド・カリステ。しかし今季は、数字を大きく落としている。

2015年にカンザスシティ・ロイヤルズでメジャーデビューしたが、2018年以降はマイナーやメキシカンリーグでプレー。2023年シーズンから中日ドラゴンズに加わった。

来日初年度は、9月だけで5本塁打を記録。最終的に47試合出場、打率.233、5本塁打、13打点に終わったが、契約延長を勝ち取った。

昨季は開幕から一軍に定着し、114試合の出場で打率.261（規定未満）、7本塁打、36打点をマーク。一塁や三塁、外野など複数ポジションをこなし、チームの穴を埋める働きを見せた。

だが、今季は開幕から状態が上がらず、6月下旬に登録抹消。7月19日に再昇格したが、同21日に二軍降格となった。

以降はファーム調整が続いており、一軍では61試合出場、打率.227、1本塁打、14打点といまひとつの結果に。来季の契約も不透明な状況となっている。

濱将乃介

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／83kg

・生年月日：2000年5月3日

・経歴：東海大甲府高 - 四国・高知 - 日本海・福井

・ドラフト：2022年ドラフト5位（中日）

プロ3年目の今季は念願の一軍デビューを飾ったが、わずか2試合出場と出番が限られている濱将乃介。俊足を活かした外野守備などで高い能力を示しているが、一軍戦力になれていない。

福井ネクサスエレファンツから2022年ドラフト5位で中日ドラゴンズに入団。内野手登録でプロのキャリアをスタートさせたが、翌2024年から外野手登録に変更した。

同年は二軍で99試合に出場し、打率.250、23打点、14盗塁、出塁率.345と持ち味を発揮したが、一軍から声が掛かることはなかった。

今季は5月18日に一軍初出場を果たし、プロ初安打をマーク。しかし、同月24日に登録を抹消され、以降はファーム調整が続いている。

二軍では91試合の出場で打率.259、23打点、15盗塁を記録。特に守備・走塁面でアピールを見せているが、一軍での出場機会を確保できずにいる。

打撃面でさらなる成長を図り、一軍定着を目指したいところだ。

土田龍空

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：2002年12月30日

・経歴：近江高

・ドラフト：2020年ドラフト3位（中日）

傑出した遊撃守備を誇り、一時はレギュラーの座を手中に収めていた土田龍空。だが、昨季から一軍での出番を減らし、ファームでくすぶるシーズンを過ごしている。

近江高から2020年ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団すると、高卒1年目から一軍の舞台を経験した。

翌2022年の夏場には早くも遊撃のレギュラー格となり、62試合出場、打率.248、12打点、3盗塁を記録。

2023年には自己最多の114試合に出場。しかし、打率.187、1本塁打、18打点と打撃で大きな課題を残した。

昨季はファームが主戦場となり、一軍では17試合と出場機会が激減。高卒5年目の今季は2度の一軍昇格があったが、20試合の出場で打率.137（51打数7安打）、2打点と目立つ数字を残せず。

村松開人や山本泰寛などライバルも多く、ここ2年は思うようなシーズンを過ごせていない状況だ。再び一軍に這い上がることができるか。

【了】