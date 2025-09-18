投手・大谷翔平の来季以降はどうなる…？過去の投手データから未来の“投手…

メジャーリーグ 最新情報

8月27日（日本時間28日）、シンシナティ・レッズ戦に先発し749日ぶりの白星を挙げたロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平。今季はイニングに制限を設けての登板となっており、投手としての本格稼働は来季以降とされている。今後「投手大谷」はどのようなシーズンを歩むのか。今回は過去の同年代の投手のデータを基に、来季以降の大谷を徹底考察した。（文:Eli）

NPB時代を含めた大谷翔平の投手キャリアを見ると典型的な多三振/多四球のパワーピッチャーであったことが分かる。

特に2020年以降のLocation+は毎年のように平均以下で、逆に圧倒的な球威による奪三振を武器に打者を抑え続けてきたことが分かる。

今季は与四球率に改善が見られるが、リハビリ期間における短い登板が多かったこともあり、完全な先発投手としての制球力向上か、あるいは短いイニングだから制球力を維持できているのかどうかはまだわからない。

数年単位で投手大谷のキャリア軌道を予測するには球威(Stuff)とその他スキルのバランスがカギとなる。今季31歳の大谷にもやがて衰えがやってくる。

その時に球速と変化量が原動力である球威が上がることはまずない。故に投手として一線級の活躍を続けたいのであれば球威の低下を何らかの形で補う必要がある。次にその手法を考えてみる。

“長く活躍”するために

1つ目は球種を増やす、制球力を向上させる、超ユニークな球を投げるなどの技術で球威の低下を前提とした発展を目指す道だ。

それぞれの方法で活躍しているベテラン先発投手の例を挙げると、球種を増やした投手では昨季10球種を投げサイヤング賞投票2位に入ったセス・ルーゴ。

制球力では今季シカゴ・カブスのエースとして活躍し、サイヤング賞投票を得そうなマシュー・ボイド。ユニークな投手の例では89マイル（約143キロ）まで球速が落ちながらフォーシーム/スライダーコンボで打者を惑わすクレイトン・カーショーがいる。

残念ながら、大谷の球種ミックスに球威が落ちる30代後半になっても通用するようなユニークさはない。故に選択肢としては前2つの「球種を増やす」、「制球力を向上させる」の2つに限られる。

「制球力を向上させる」については前述したように今季大谷の制球指標は手術前より向上がみられるが、本記事執筆時時点でまだ36.0回しか投げていないことに加え、すべてが5.0回以下とキャップをはめての登板だ。

完全な先発投手としての制球力向上と見られるかは微妙なところだ。もちろんキャリアを重ねるごとに経験や練習から制球力を向上させた例は数多くあり、これまで様々な偉業を達成した大谷なら制球力を向上させることは意外に容易く実現してしまうかもしれない。

「球種を増やす」の方は既に増やしきっているという問題がある。メジャーで苦戦する先発投手がとりあえず取り組むのは、フォーシームを減らしカッター/シンカーを導入することだ。

スライダー系やチェンジアップ系に比べ、手っ取り早く簡単にスタイルを変えることができるため、多くの投手が採用しているが、大谷の場合既にカッター/シンカーを投げている。

あとは割合を変更するくらいしか方法が無い。具体的には現在投球の半分以上を占めるフォーシーム/スイーパーをカッターやシンカーに変更することが考えられる。

“クローザー大谷翔平”も選択肢に…？

2つ目は「球威をもう一度上げる」というものだ。最初に大谷の衰えと共に球威は上がることは無いと言ったが、これは「先発投手として投げ続ける」ことを前提に置いている。

どんなレジェンド級先発投手でも体の衰えには逆らえず、年齢を重ねるごとに球威は下がっていく。今季クレイトン・カーショーが37歳で89マイル（約143キロ）を投げていることが最もわかりやすい例だ。

一方で、下がった球威を「瞬間的に」引き上げることは可能だ。それがリリーフ起用だ。今季35歳以上でリーグ平均の92.9マイル（約148キロ）以上を投げる”先発”投手はジェイコブ・デグロム、ザック・ウィーラーの2人しかいない。

対して”リリーフ”投手に目を向けるとキャリアベストのシーズンを送るアロルディス・チャップマンを含め6人存在する。

先発ではイニングを食うことに目を向け体力をセーブする必要があるが、リリーフでは1回を抑えれば十分で、全球全力で投げられる。

相当昔の話ではあるが、この方法が大成功した例がある。元アトランタ・ブレーブスで現在はFOXのメイン解説者を務めるジョン・スモルツは通算213勝3084三振の殿堂入り先発投手だ。

しかしキャリア後半の2001年に故障や成績不振から先発を一旦中止したことがある。通常なら引退を考える34歳で初めての本格リリーフ転向だったが、そのままブレーブスのクローザーに就任すると4シーズンで246登板154セーブ。

36歳だった2003年シーズンには先発時代も含めてキャリアで最も良いシーズンを送り、62試合で25セーブ、防御率1.12、FIP1.54を記録した。

20世紀に登板した36歳以上のリリーバーで防御率、FIP共に1点台のシーズンを送ったのはスモルツ(2003)、上原浩治(2013)、パット・ネシェック(2017)の3人しかいない。

おまけにスモルツはリリーバーとして4シーズン過ごした後先発に戻っている。3年間で全て200イニング以上を投げ、防御率も3点台を維持した。

大谷もスモルツの例に則り30台後半で先発投手としての限界を感じた際にリリーフ転向という選択肢を採るかもしれない。

“大谷ルール”に再び改善の余地…？

ところで、大谷を本格的にリリーフ起用するにはMLB機構に再度ルール変更を打診する必要がある。というのも、現在の二刀流ルールでは先発投手が降板後DHとして試合に出続けることは可能であっても、リリーフ登板後試合に出続けることはできない。

二刀流ルール改正が行われないと、例えば大谷がリリーフ登板して大炎上した場合、その後大谷の打撃を使い続けることはできない。

また大谷の攻撃力を、試合を通して維持するためには、ミドルリリーフやセットアッパー起用は出来ず、どんなに調子が悪くてもクローザー起用が基本となってしまう。この点も将来的な検討事項となりそうだ。

【関連記事】

【了】