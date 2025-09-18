女優の山口智子が18日、東京・銀座の「カルティエ銀座4丁目ブティック」で行われた同店のオープニングイベントに出席した。

山口智子

山口は、美脚がのぞくシースルー衣装に、ネックレス、ブレスレット、イヤリングを合わせたコーディネートで登場。ジュエリーについて「本物の輝きって全然違いますよね。本物の威力ですよね。本物の輝きであり、命の輝き。地球創生のときから生きていらっしゃる生命体だと思うので、生命体としての本物の輝きをこんなにも発しているものかと感じますし、そこからめちゃくちゃパワーをいただいています」と語った。

19日にオープンする「カルティエ銀座4丁目ブティック」は、地上4階から成り、最上階には日本初となる「レジデンス」と名付けられたプライベートな空間を併設。また、ブティック内の随所に日本人アーティストによる作品や、日本独自の美意識を反映した装飾が施され、カルティエの卓越した職人技と日本の文化が織りなす国際色豊かな空間となっている。

カルティエの象徴である「パンテール」をテーマとしたアニメ『LA PANTHERE DE CARTIER』が同日18時30分より世界初公開するにあたり、アニメ制作陣が登壇。クリエイティブパートナーを務める漫画家・浦沢直樹氏、エンディング曲の作曲を手掛けた江崎文武、作詞を手掛けた坂本美雨、声優を務めた高畑充希、清原果耶、山口智子が出席した(高畑はエンディング曲の歌唱も担当)。