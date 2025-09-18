女優の清原果耶が18日、東京・銀座の「カルティエ銀座4丁目ブティック」で行われた同店のオープニングイベントに出席した。

清原果耶

清原は、デコルテや美脚のぞくノースリーブのロングドレスに、ネックレス、ブレスレット、リング、総額1億7338万2000円相当のジュエリーを身に着けて登場。人差し指につけたパンテールのリングのおかげで「少しだけ穏やかな気持ちで立てています」とほほ笑んだ。ドレスは背中が大胆に開いたデザインで、後ろ姿でも魅了していた。

19日にオープンする「カルティエ銀座4丁目ブティック」は、地上4階から成り、最上階には日本初となる「レジデンス」と名付けられたプライベートな空間を併設。また、ブティック内の随所に日本人アーティストによる作品や、日本独自の美意識を反映した装飾が施され、カルティエの卓越した職人技と日本の文化が織りなす国際色豊かな空間となっている。

オープニングイベントには、著名人がカルティエのジュエリーをまとって登場。カルティエの象徴である「パンテール」をテーマとしたアニメ『LA PANTHERE DE CARTIER』が同日18時30分より世界初公開するにあたり、アニメ制作陣も登壇し、クリエイティブパートナーを務める漫画家・浦沢直樹氏、エンディング曲の作曲を手掛けた江崎文武、作詞を手掛けた坂本美雨、声優を務めた高畑充希、清原果耶、山口智子が出席した(高畑はエンディング曲の歌唱も担当)。