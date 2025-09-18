今日の運勢は？ 9月19日（金）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月19日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月19日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？真っすぐに前に進める運気です。だからこそ、足元を見直し、ちゃんと固めるときです。何か不安要素があるなら、今向き合ってみてください。ゴールさえ決めてしまえば、あとは最終的にうまくいきます。しっかり、明確に望んでください。どんな未来が訪れたら最高だと感じるのか、言葉に落とし込みましょう。今日は、あなたの役割を全力で全うしてください。いつも全力で取り組んでいる自負があるなら、いつも通りで構いません。うまくいき、評価されるような運勢が到来しています。あなたの頑張りが評価されるでしょう。難しいと感じることがあっても、大丈夫です。全力で全うしようとするだけでOKです。前向きにいきましょう。あなたが「楽しい」と感じることが起こりそうな運気です。恋愛運も上がっています。好きな人がいるなら、その人と嬉しいことが起こりそう。物理的な距離、精神的な距離が遠いのなら、近づけるような工夫を考えてみましょう。夜からは少し空回りする流れに変わるので、明るいうちに行動しましょう。嬉しいことが起こりそうな予感。好きなことにどっぷり浸かれたり、テンションの上がる情報が舞い込んできたりしそう。あなたの良い評判が広がりそうな運気でもあります。あなたが今までしてきたことが、花開きそうな予感。また、予想してなかった良い出会いがあるかも。ふらっとでかけてみるのも○好きな人やパートナーなど、あなたの近くにいる人たちと親密度が増す運気。距離感が近くなりそうなので、リラックスして心を開ける可能性があります。秘密を共有するようなこともあるでしょう。ついいろいろと喋ってしまいたくなるような運勢ですが、話したことでどう噂が広がってしまうかまでを考えて、覚悟を持って話しましょう。あなたのペースを守って◎ 難しく考えてしまっていることは「何とかなる」と決めてしまいましょう。無理をしてまで周りに合わせようとせず、「できないことはできない」と言葉を選んで伝えましょう。自分の機嫌を自分でとり、リラックスして今日を過ごせるよう、楽しむ工夫をしてみてください。仕事運、人気運◎ あなたのことが好きだったり、応援してくれていたりする人が、あなたの目の前に現れるかもしれません。あなたの優しいところが出やすい日である一方で、人のためになんでもやってあげすぎないことがポイントです。愛ゆえに動いてしまうのが蠍座さんの性質ですが、きちんと一定の線引きをしましょう。金運良好。会話力もアップする1日です。交流運が上がっているので、周りの人とコミュニケーションをとっていきましょう。自分のできる範囲で構いません。今日、人と関わる機会がある人は、何か奢ってもらったり、差し入れやプレゼントをもらったりすることがあるかもしれません。これからも付き合いを続けたい人たちには、自分から積極的にコミュニケーションをとってみて。プチラッキーなことが舞い込んできそう。ただ、今日のあなたはちょっと感情に飲み込まれやすい傾向があります。それは激しい怒りや、暗い色を帯びているものでしょう。哀しみや不安など、ネガティブなほうに意識が向きやすかったり、ふと思い出して囚われてしまったりしそうです。今に集中してください。あなたの未来は明るいのです。やりたいことと、やらなければいけないことの板挟みになりそう。しっかり優先順位をつけていきましょう。焦らず、1つずつ丁寧に片づけていきましょう。やっつけ仕事にならないように、最低限のレベルと品位は守ること。気持ちが弱っているなら、香水やアロマオイルでリフレッシュしてみて。良い香りは良い気を運んでくれます。暗闇のなかから抜け出していくような流れにあります。ただ、運勢はまだ弱いので、ここで無理に動いてしまわないこと。今はまだ止まっていましょう。適切なタイミングが必ず来ます。自分のエゴで動いてしまうと、後悔することになりそうです。周りのことも含めて、理想的なゴールを思い描きましょう。今日は、いろいろなことで迷ってしまうかもしれません。「あれも欲しい、これも欲しい」なのか、あれは嫌、これも嫌なのか、どの選択肢もしっくりこないかもしれません。いずれ、あなたにピッタリのものをチョイスできるので、焦って決断せず、急を要するものは信頼できる人に相談した上で決めましょう。今日は、お互いの価値観を巡って、誰かと衝突するかもしれません。そうなった場合、「自分が正しい」と主張を押し通したくなる運勢ですが、相手の話に耳を傾けましょう。何かお互いに誤認識している可能性がありそう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。