クラプトンも称賛した「スライドギターの魔術師」サニー・ランドレスが来日







URLをコピー



Rolling Stone Japan注目の来日公演。今回ピックアップするのは、スライドギターの魔術師、サニー・ランドレス（Sonny Landreth）。 スライドギターという楽器の可能性を拡張し、ジャンルの境界を軽やかに飛び越えるサニー・ランドレスが、貴重なソロセットの来日公演を開催する。かのエリック・クラプトンが「最も過小評価されているが、最も進化した音楽家」と称賛。ルーツミュージックへの深い理解と、革新的な奏法で生み出される浮遊感あふれる音色で知られ、バディ・ガイやジョン・ハイアットとのツアー、ウクレレの名手ジェイク・シマブクロとの共演などを経て、今もなお進化を続けている。米ニューオーリンズの実力派による濃密なライブ体験を、ぜひ会場で味わってほしい。 サニー・ランドレス来日公演 ビルボードライブ東京（1日2回公演・2DAYS） 日程：2025年10月18日（土） 1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00 2025年10月20日（月） 1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30 >>>詳細・チケット購入はこちら >>>記事の本文に戻る

本記事は「Rolling Stone Japan」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。

他媒体からの提供記事の情報について







URLをコピー



※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。