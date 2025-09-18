東京ヤクルトスワローズ・奥川恭伸を抹消　前日の試合で危険球退場

18日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは奥川恭伸を抹消した。
プロ入り以降は故障に苦しみながらも、今季は開幕投手に抜擢された。
7月中旬までは0勝4敗と苦戦したが、7月19日に今季初勝利を挙げて以降は勝ち星が増えていった。
しかし、前日17日の巨人戦では岡本和真に頭部への死球を与え、危険球退場。今季は17試合の登板で4勝8敗、防御率4.19の成績を残していた。
