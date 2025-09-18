JR東海は、東海道新幹線の米原～岐阜羽島間で8月15日に発生した「こだま764号」の床下機器からの発煙事象について、関係メーカーや鉄道総合技術研究所とともに詳細調査を実施し、判明した事実や原因、再発防止対策について公表した。

今回の事象について、「こだま764号」(N700S)の9号車床下にある主変換装置内のパワーユニット故障と遮断器故障という2つの不具合が重なり、主変換装置と主変圧器に過大な電気が流れ続けた結果、機器類が損傷し、温度が上昇した主変換装置内から発煙したとのこと。

当時の状況として、パワーユニットは今回の事象が発生する直前、メーカーによる修理を実施しており、修理後に初めて営業列車として走行。遮断器は過去に主変換装置の異常を察知した際、過大な電気を遮断していたという。

パワーユニットの解体調査を実施した結果、コンバータ部を中心に大きな損傷が認められた。当該パワーユニットは今回の事象が発生する前にも過大な電気が流れる故障が発生し、メーカーで修理を実施。このとき、メーカーは明らかに状態の悪い部品を交換していたが、発煙の起点となった部品について、過大な電気が流れていたものの性能には問題がないと判断。当該の部品交換を行っていなかったことが判明した。

当該メーカーにおいて、修理結果の確認方法が通電確認のみの簡易な出荷試験にとどまっていたこともわかっている。以上のことから、簡易な出荷試験では、過大な電気が流れたことのある部品の健全性を確認するには不十分であったと考察している。

遮断器の調査で、遮断器の接点に溶着が認められ、溶着部周囲には凸部が形成された痕跡があった。この凸部は今回の事象によるものではなく、過去に過大な電気を遮断した際に形成されたものと考えられるという。遮断器内部の接点を密着させる「接点密着ばね」のばね力が、メーカー独自で定める値よりも低いこともわかっているという。

パワーユニットがメーカーによる修理直後に故障した原因としては、当該メーカーの修理方法や過去に過大な電気が流れたことのある部品の健全性確認が不十分であったためとしている。遮断器が故障した原因として、当該遮断器にパワーユニット故障による過大な電気が流れた際に、接点の凸部間でアークが発生して溶着したためであり、接点に凸部が形成されていたことと、「接点密着ばね」のばね力が低かったことによるものとしている。

今回の調査により明らかになった原因に対し、恒久対策としてパワーユニット故障後のメーカーによる修理方法と出荷試験方法を見直すという。具体的には、部品単体で新製時と同等の性能を保持していないものはすべて取り換えることとし、また出荷時には駆動試験を実施する。 遮断器の接点に凸部がある状態での使用を防ぐため、今後、遮断器で過大な電気を遮断した場合に遮断器の交換を実施する。接点に凸部が発生しても溶着することを防ぐため、メーカー製造時にばね力の全数管理を行うとのこと。