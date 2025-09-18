国際サッカー連盟（FIFA）は18日、最新のFIFAランキングを発表。日本代表は19位で、7月に発表された前回から2つ順位を落とした。

前回発表時に、15位から17位へとランクダウンした日本代表は、9月に実施したアメリカ遠征で、メキシコ代表とアメリカ代表と対戦したものの、1分1敗の無得点・2失点という成績に。この結果もあり、さらに2つ下げることとなった。

一方で、FIFAワールドカップ26欧州予選が本格的に始まったなか、9月の2試合において、2連勝かつ9得点・無失点と改めて強さを示したスペイン代表が、ついに首位に浮上。“現欧州王者”が、2014年6月以来、約11年ぶりの返り咲きとなっている。

反対に、2023年4月以降、死守し続けていた首位から3位にまで陥落したアルゼンチン代表は、すでに本大会出場を確定させていたなかで迎えた、9月の南米予選においては1勝1敗の成績で終えていた。

◼︎FIFAランキング

※上位30カ国

1位：スペイン代表

2位：フランス代表

3位：アルゼンチン代表

4位：イングランド代表

5位：ポルトガル代表

6位：ブラジル代表

7位：オランダ代表

8位：ベルギー代表

9位：クロアチア代表

10位：イタリア代表

11位：モロッコ代表

12位：ドイツ代表

13位：コロンビア代表

14位：メキシコ代表

15位：ウルグアイ代表

16位：アメリカ代表

17位：スイス代表

18位：セネガル代表

19位：日本代表

20位：デンマーク代表

21位：イラン代表

22位：オーストリア代表

23位：韓国代表

24位：エクアドル代表

25位：オーストラリア代表

26位：カナダ代表

27位：トルコ代表

28位：ウクライナ代表

29位：パナマ代表

30位：ウェールズ代表