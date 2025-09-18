大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2年連続のワールドシリーズ（WS）制覇を目標に戦いを続けている。目標が実現するかはまだこれからの話だが、もし優勝を逃した場合は大型補強に動く可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

獲得候補に挙がったのは、ヒューストン・アストロズ所属のフラムバー・バルデス投手。今季は日本時間12日時点で28登板、12勝9敗、防御率3.42といった数字を残しているエース左腕だ。

同メディアは「バルデスは間違いなくFA市場で最高の先発だ。スポットラックは現在、彼の市場価値を6年契約で2億ドル強と予測している。最近彼には多少の騒動があったが、市場価値を損なうほど深刻なものではない。少なくとも、通算防御率3.32、2度のオールスター選出を記録する彼にとっては」と言及。

続けて、ニューヨーク・メッツ、トロント・ブルージェイズとともにドジャースを獲得候補とした上で、「ドジャースには多くの才能が揃っているにもかかわらず、今年は故障者続出で投手陣が壊滅状態だ。WS優勝を逃せば、彼らはトップクラスの先発を獲得するだろう」と予想している。

