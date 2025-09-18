阪神タイガース・ヘルナンデスを登録！　約1ヶ月ぶりの一軍復帰、ファーム…

　18日のプロ野球公示で、阪神タイガースはラモン・ヘルナンデスを登録した。

 

　昨オフに助っ人として入団したヘルナンデスだが、一軍では苦戦が続いた。

 

　5月下旬から一軍出場を続けたが、打率は2割前半から上がらず。8月10日に登録抹消されて以降は、二軍調整となっていた。

 

 

　約1ヶ月の一軍復帰となったが、ファームでも打率.240にとどまっている。来季のためにも、ここでアピールしておきたい。

 

　

