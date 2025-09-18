お笑いコンビのかが屋が主演するドラマ『この動画は再生できません3』が、テレビ神奈川(tvk／12月2日スタート、毎週火曜24:00～)とBS12(11月30日スタート、毎週日曜21:30～)で全4話にわたり放送されることが18日、発表された。

かが屋

『この動画は再生できません』は2022年、フェイクドキュメンタリーホラーと謎解きミステリーを組み合わせた深夜の実験番組としてtvkで放送。番組は前後半の2部構成で、前半は、ホラーパートとして心霊スポットでの自撮り映像やYouTubeの生配信などを模したフェイクドキュメンタリー映像。後半はドラマ仕立てで、「本当にあったガチ恐投稿映像」新作の締め切りに追われる編集マンの江尻(加賀翔)とオカルトライターの鬼頭(賀屋壮也)の元に視聴者から送られてくる様々な動画の裏にある秘密を解いていく、謎解きパートだ。

実験的番組は好評を博し、23年に年にシーズン2、昨年には待望の劇場版として映画館で公開され、和田雅成、世古口凌、平野良、桃月なしこ、アキラ100％、福井夏、あべこうじなどが濃いキャラクターを演じた。

シーズン3の放送を記念して、シーズン1と2がtvkとBS12で再放送される。

かが屋のコメントは、以下の通り。

■加賀翔

まさかのシーズン3が決まりました。

シリーズを追ってくださっている方は一体全体どうやって続きを作るんだと不安になっていると思います。僕もです。でもTHE MOVIEの打ち上げですでに3を考え始めていると教えてもらい、あれからしばらく経って本当に3が決まったということは面白いのができたということです。

異例の1→2→THE MOVIE→3、非常に楽しみです。みなさま再びよろしくお願いします。

■賀屋壮也

遂に3まで来ました！これはもう立派な人気コンテンツ！！最高です！

まだシーズン1と2、そして映画をご覧になってない方も一気見していただいてシーズン3はリアタイしていただきたいです！

多くの方に観たよと言っていただけております！これはもう待望の！と言ってもいいのではないでしょうか！何より僕自身が待望しておりました！どういうお話になるか楽しみにしていてください！！

(C)「この動画は再生できません3」製作委員会