JFA（日本サッカー協会）は18日、10月17日に開幕するFIFA Uー17女子ワールドカップモロッコ2025に臨むU－17日本女子代表のメンバーの21名を発表した。
白井貞義監督が率いるチームは、2月、9月に国内でトレーニングキャンプを実施。試合は2試合を経験しており、6月29日、7月2日にアメリカ女子代表と連戦。3ー0、5ー4とアウェイの地で連勝を収めていた。
今大会から出場チーム数を24に拡大するとともに毎年開催に変更され、2029年まではモロッコで開催されることも決定していた。
今回のメンバーには、2024年10月にドミニカ共和国で開催されたUー17女子W杯のメンバーを経験しているGK熊澤果歩（三菱重工浦和レッズレディースユース)、DF青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディメニーナ)、MF佐野杏花（JFAアカデミー福島)、MF福島望愛（JFAアカデミー福島)の4名が招集されている。
U－17日本女子代表はFIFA Uー17女子ワールドカップモロッコ2025でグループFに入り、10月19日にニュージーランドと初戦を戦い、22日にザンビア、25日にパラグアイと対戦する。決勝は11月8日に予定されている。
◼︎Uー17日本女子代表
▼GK
関口明日香（セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
熊澤果歩（三菱重工浦和レッズレディースユース)
山内れな（愛媛FCレディースMIKAN)
▼DF
宮崎優那（マイナビ仙台レディースユース)
小泉恵奈（AIE国際高校)
松岡瑛茉（日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
古川心尋（JFAアカデミー福島)
佐藤百音（RB大宮アルディージャWOMEN)
根鈴花李（十文字高校)
▼MF
佐藤愛真（日本航空高校)
佐野杏花（JFAアカデミー福島)
佐藤色（十文字高校)
飯田雫瑠（セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
須長穂乃果（日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
中村心乃葉（セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
髙橋佑奈（三菱重工浦和レッズレディースユース)
福島望愛（JFAアカデミー福島)
式田和（日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▼FW
大野羽愛（高知学園高知高校)
平七海（INAC神戸レオンチーナ)