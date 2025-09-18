JFA（日本サッカー協会）は18日、10月17日に開幕するFIFA Uー17女子ワールドカップモロッコ2025に臨むU－17日本女子代表のメンバーの21名を発表した。

白井貞義監督が率いるチームは、2月、9月に国内でトレーニングキャンプを実施。試合は2試合を経験しており、6月29日、7月2日にアメリカ女子代表と連戦。3ー0、5ー4とアウェイの地で連勝を収めていた。

今大会から出場チーム数を24に拡大するとともに毎年開催に変更され、2029年まではモロッコで開催されることも決定していた。

今回のメンバーには、2024年10月にドミニカ共和国で開催されたUー17女子W杯のメンバーを経験しているGK熊澤果歩（三菱重工浦和レッズレディースユース)、DF青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディメニーナ)、MF佐野杏花（JFAアカデミー福島)、MF福島望愛（JFAアカデミー福島)の4名が招集されている。

U－17日本女子代表はFIFA Uー17女子ワールドカップモロッコ2025でグループFに入り、10月19日にニュージーランドと初戦を戦い、22日にザンビア、25日にパラグアイと対戦する。決勝は11月8日に予定されている。

◼︎Uー17日本女子代表

▼GK

関口明日香（セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

熊澤果歩（三菱重工浦和レッズレディースユース)

山内れな（愛媛FCレディースMIKAN)

▼DF

宮崎優那（マイナビ仙台レディースユース)

小泉恵奈（AIE国際高校)

松岡瑛茉（日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

古川心尋（JFAアカデミー福島)

佐藤百音（RB大宮アルディージャWOMEN)

根鈴花李（十文字高校)

▼MF

佐藤愛真（日本航空高校)

佐野杏花（JFAアカデミー福島)

佐藤色（十文字高校)

飯田雫瑠（セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

須長穂乃果（日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

中村心乃葉（セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

髙橋佑奈（三菱重工浦和レッズレディースユース)

福島望愛（JFAアカデミー福島)

式田和（日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

▼FW

大野羽愛（高知学園高知高校)

平七海（INAC神戸レオンチーナ)