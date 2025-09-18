健康機器メーカーのアテックスは9月18日、「アテックストール」シリーズの新製品として「マッサージクッション 肩甲骨ケア（AX-HC231bk）」を10月1日から発売すると発表した。価格は9,900円。

マッサージクッション 肩甲骨ケア

寝ころんで体重をかけることで、肩甲骨まわりの筋肉を強力にマッサージできる体重分散型設計を採用したマッサージクッション。すべてのもみ玉が肩甲骨の間に入り込み、左右非対称に揺らすような動きで筋肉をほぐす。

付属の「もみ位置調整ベルト」を使ってソファや椅子の背もたれに固定すると、肩甲骨・首・腰など好みの位置を座ったままでマッサージできる。

肩甲骨まわりをケアする左右非対称の「ゆらしモード」と、首・肩コリに適した「はさみモード」の2つのモードを搭載している。調整ベルトの先についたおもりとすべり止め加工により、個人差のある肩甲骨の位置にしっかりとフィットさせられる。

ソファやオフィスチェアなどに固定すると座りながら気になる部分をケアできる

マッサージ機能には同社独自の「プロもみ」を搭載。プロもみ・ゆっくり（約30回転/分）、ふつう（約38回転/分）の3つの速度から選択でき、10分の自動オフタイマーも備える。

本体サイズは約W220×L270×H90mm、重さら約1kg（付属品除く）。管理医療機器（家庭用電気マッサージ器）として医療機器認証番号306AHBZX00045000を取得している。