2025年8月、日産は、欧州で第3世代となる日産のハイブリッドシステム「e-POWER」をキャシュカイに搭載し発売しました。

新型「e-POWER」は、e-POWER専用に完全新設計された発電特化型エンジンを採用することで、燃費性能と静粛性を大幅に改善しています。

この新しいe-POWER専用エンジンは、どのように開発されたのでしょうか。 開発に携わった3人のパワートレイン担当メンバーが、その裏側をお話します。