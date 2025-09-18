大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は17日（日本時間18日）、本拠地フィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。3-0のリードで迎えた8回、2試合連発となる今季第51号ソロ本塁打を放った。米メディア『ドジャース・ネイション』が綴っている。

ドジャースは2回、フレディ・フリーマン内野手の本塁打とベン・ロートベット捕手の適時打で2点を先制。さらに4回にはキケ・ヘルナンデス内野手の適時打も飛び出し、リードを3点に広げた。







そして8回、第4打席を迎えた大谷は、ヘスス・ルサルド投手の6球目を捉え、右中間スタンドに今季第51号となるソロ本塁打を放ち、スコアを4-0とした。投げては先発のブレイク・スネル投手が7回を無失点に抑える好投を見せている。



大谷の2試合連続弾に同メディアは「大谷が右中間方向へ特大の一発を放って追加点を決めたことで、ドジャースがフィリーズ戦で8回裏に4-0とリードを広げた。その熱意を保ち続けろ、翔平！」と綴っている。











【動画】大谷翔平、2試合連発の今季第51号ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













51 HOMERS FOR SHOHEI OHTANI!

